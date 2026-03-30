В Думе Сургута заявили о сдвиге лагеря «Барсова гора» с мертвой точки

В Сургуте планируют ускорить запуск военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра «Сибирский легион» за счет поэтапной реализации проекта и строительства быстровозводимых корпусов. Об этом стало известно на заседании комитета Думы города по социальной политике.

По информации и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Елизаветы Припутень, проект капитального строительства до сих пор находится на стадии корректировки. Сроки прохождения госэкспертизы вновь сдвинулись: теперь документацию планируют направить в апреле 2026 года, а получить заключение ‒ к июлю-августу.

Задержка связана с выявленными нарушениями противопожарных норм. В частности, расстояние между зданиями оказалось меньше допустимого. Кроме того, в процессе проектирования часть территории была отнесена к землям лесного фонда, что потребовало дополнительных изысканий.

На фоне очередных корректировок проекта депутаты вновь выразили недовольство затянувшимися сроками.

«Это уже какой-то памятник выдающейся некомпетентности получается. Каждый раз мы натыкаемся на какое-то новое препятствие. Как будто бы люди смотрят не целиком на объект, а по частям. То у нас экспертизы нет, то электричество не рассчитали, то вентиляция не там находится. Сейчас про противопожарные нормы вспомнили», ‒ прокомментировал депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

В то же время народный избранник Виктор Рябчиков отметил, что ситуация все же начала сдвигаться: «Эта затянувшаяся эпопея, похоже, наконец-то получила свет в конце тоннеля. Хотя, конечно, многое можно было сделать еще четыре года назад и избежать больших расходов. Обидно, что все это время город оставался без площадки. Но в целом движение вперед есть»

При этом в администрации подчеркнули, что дополнительные бюджетные средства на корректировку проекта не потребуются ‒ работы подрядчик выполнит за свой счет, так как нарушения выявлены из-за несоблюдения сроков с его стороны. После завершения работ ему также планируют выставить неустойку.

Параллельно рассматривается возможность ускоренного запуска лагеря за счет второй очереди ‒ строительства быстровозводимых корпусов на месте старых зданий 1982 года постройки. С такой инициативой выступил директор «Сибирского легиона» Андрей Сенин.

Он предложил начать с возведения новой казармы на 50 мест на месте существующего здания с использованием винтовых свай и уже подведенных коммуникаций. В дальнейшем планируется заменить и вторую казарму, а также модернизировать столовую и создать учебный корпус с симуляторами.

«Таким образом, реализация проекта в два этапа позволит запустить в работу центр «Барсова гора». Все планируемые быстровозводимые сооружения функционально дополнят объект капитального строительства», ‒ отметил Андрей Сенин.

Напомним, проект военно-спортивного лагеря «Барсова гора» обсуждается в Сургуте уже около десяти лет и неоднократно откладывался по разным причинам.

В 2023 году реализацию проекта фактически пришлось перезапускать ‒ потребовался новый подрядчик и обновление проектно-изыскательских работ. Тогда депутаты уже отмечали риск очередного переноса сроков.

В 2024 году сроки снова сдвинулись: ожидалось, что госэкспертиза будет получена к концу года, однако позже стало известно, что заключение возможно не раньше марта 2025 года. Одной из ключевых причин стала историко-культурная экспертиза, признавшая территорию объектом наследия и ограничившая высоту зданий до десяти метров, что потребовало корректировки проекта.

В начале 2025 года проект вновь столкнулся с трудностями: подрядчик приостановил работы из-за необходимости увеличения мощности электроснабжения. Это потребовало изменений в градостроительный план и дополнительных согласований.