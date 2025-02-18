Депутаты Дума Сургута обеспокоены: проект лагеря «Барсова гора» может не попасть в окружную программу

Строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион» снова откладывается − подрядчик приостановил ПИРы из-за необходимости увеличения проектируемых сетей электроснабжения. А это потребует изменений в градостроительный план участка в Сургутском районе. Об этом стало известно на вчерашнем заседании комитета по социальной политике.

Сроки экспертизы снова сдвигаются. Проект рискует быть исключен из окружной программы. Ранее планировалось, что госэкспертиза будет завершена в марте 2025 года. Депутаты Думы Сургута недовольны затянувшимися процессами и поручили департаменту архитектуры подготовить обращение в окружной департамент строительства с просьбой оставить объект в программе.

«Такое ощущение создается, что нет желания − на простые вопросы руководители высокого уровня ответить не могут. Предлагаю решение: рекомендовать администрации города в срок до 21 февраля направить обращение к департаменту строительства и архитектуры ХМАО-Югры с просьбой продлить срок предоставления требуемых документов для обеспечения присутствия объекта в государственной программе строительства; обратиться в муниципальное унитарное предприятие Сургутские районные электрические сети с просьбой ускорить процесс внесения изменений в технические условия в части увеличения необходимой мощности для присоединения к электросетям проектируемого объекта; аналогичным образом обратиться в «ГТС», чтобы ускорить заключение новых договоров; в администрацию Сургутского района с просьбой ускорить процесс внесения изменений в параметрах предельного количества этажности на земельном участке», − резюмировали в городской Думе.

Напомним, что работа над проектом началась еще десять лет назад. Возведение важного для города объекта затянулось после историко-культурной экспертизы, которая установила, что земля, на которой планируется строительство, является объектом культурного наследия регионального значения. Это ограничивает возможность возведения зданий выше десяти метров, что потребовало корректировки проектно-сметной документации.

Для адаптации проекта под новые условия в августе 2023 года Управление капитального строительства заключило контракт с ООО «Стройуслуга». Ожидалось, что корректировка документации завершится в конце августа 2024 года, а госэкспертиза будет готова к декабрю текущего года.

Объект включен в окружную программу строительства на 2029-2030 годы, однако заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Андрей Романов отметил в декабре 2024 года, что при своевременной готовности экспертизы возможен перенос сроков реализации на более ранний период.