Строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» обсудили в Думе Сургуте

Для строительства военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион» найдут нового подрядчика. Проект сможет вновь возобновиться в 2024 году, сообщили на заседании комитета по социальной политике Думы Сургута.

«Новый срок, лето 2024 года, в лучшем случае, только получение проектно-сметной документации. Это, конечно, несколько обескураживает нас. Ранее был долгий вопрос по экспертизе. А чем можем столкнуться через год? Мы заходим на третий круг с изысканиями? А без проектно-изыскательных работ мы не можем подать наш проект в региональные программы для финансирования. Мы ещё как минимум на год сдвигаем сроки строительства этого объекта?» – подчеркнул депутат Думы Алексей Кучин, который вынес этот вопрос на рассмотрение коллег.

На новый проект лагеря «Барсова гора» понадобится три миллиона рублей. Сейчас по нему готовится документация для новой закупки. «Вся проектная документация у нас имеется, инженерные изыскания, экспертно-культурное заключение. По историко-культурному заключение скажу, что оно получено, есть экспертиза, сроков давности по ней нет. По проектно-изыскательным работам есть определенные нормативные сроки, их необходимо обновить», − пояснил начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Напоминаем, что вопрос по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» поднимается в Думе уже не один год. Ранее вносить изменения пришлось из-за результатов историко-культурной экспертизы, которая выявила превышение максимальной высотности зданий и сооружений в проекте. Позже администрация нашла подрядчика для того, чтобы он откорректировал смету строительных работ.

В настоящий момент договор с ним расторгнут. Его включили в реестр недобросовестных поставщиков. О новом подрядчике и планах на строительство расскажут в октябре на очередном заседании комитета Думы.