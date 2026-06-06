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​Югра речная — какие варианты путешествий по воде есть в нашем округе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие речные путешествия доступны жителям и гостям Югры

​Югра речная — какие варианты путешествий по воде есть в нашем округе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото visitugra.ru

В Югре открыт сезон речных прогулок и путешествий. До конца сентября жители и гости региона могут увидеть северные города с необычного ракурса, отправиться на короткую прогулку по Иртышу или Оби, выбрать полноценный многодневный круиз или арендовать катер для небольшой компании. Водные маршруты позволяют совместить отдых, знакомство с природой Севера и погружение в историю территории.

Речные прогулки в Югре — это не только виды на набережные, мосты и северные пейзажи. Туристов ждут закаты на воде, фотозоны, чай из северных трав, блюда на открытом воздухе, уха, шашлык, а также рассказы о традициях и истории Севера под звуки бубна и варгана. Такой формат подойдет и тем, кто хочет провести на воде всего час-два, и тем, кто готов отправиться в большое путешествие по Оби и Иртышу.

Короткие прогулки по Ханты-Мансийску

Для тех, кто находится в Ханты-Мансийске на несколько дней или хочет быстро познакомиться с городом с воды, доступны регулярные прогулочные рейсы на теплоходе «Москва-112». Это удобный вариант без сложной организации, предварительного сбора группы и длительной подготовки.

Один из маршрутов ведет до моста «Красный дракон». Прогулка длится около часа. За это время пассажиры проходят мимо набережной Ханты-Мансийска, видят город с воды и подходят к одному из самых узнаваемых объектов окружной столицы.

Более продолжительный маршрут рассчитан примерно на два часа и ведет до плавучей часовни-маяка. Во время такой прогулки можно увидеть не только городские панорамы, но и одну из самых необычных достопримечательностей Ханты-Мансийска — первую в России плавучую часовню-маяк.

Большие круизы по Оби и Иртышу

Для тех, кто хочет не просто выйти на воду на пару часов, а отправиться в настоящее северное путешествие, в 2026 году доступны круизы на трехпалубном теплоходе «Северная сказка». Это уже полноценный формат речного туризма с комфортабельными каютами, рестораном, блюдами сибирской кухни, экскурсиями, лекциями и остановками в городах и поселках по маршруту.

В этом сезоне программа стала шире: теплоход впервые заходит в Тевриз, Тару, Большеречье и Омск. Благодаря этому путешествие по Оби и Иртышу становится не только отдыхом, но и возможностью увидеть разные территории Сибири и Югры в едином маршруте.

Один из самых масштабных маршрутов — «Сибирская кругосветка». Он пройдет с 5 по 21 июня и рассчитан на 17 дней. Путь включает Новосибирск, Томск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Берёзово, Салехард и Тобольск.

Еще один вариант — «Сибирская симфония широт». С 21 июня по 10 августа запланировано несколько рейсов продолжительностью по 11 дней. Маршрут соединяет Тобольск, Ханты-Мансийск, Берёзово, Салехард, Шеркалы и Сургут, а также предусматривает обратное направление.

В августе состоится круиз «По пути северных ветров». Он пройдет с 10 по 24 августа и рассчитан на 15 дней. Маршрут начнется в Сургуте и пройдет через Ханты-Мансийск, Берёзово, Салехард, Салемал, Новый Порт, Аксарку и Тобольск.

Форматы для компаний и частных поездок

Помимо регулярных рейсов и больших круизов, в Югре доступен водный транспорт для разных форматов отдыха. Можно выбрать небольшой катер или яхту для семейной прогулки, поездки с друзьями или камерного праздника. Для более крупных компаний доступны теплоходы с банкетными залами.

Есть и варианты повышенного комфорта — ВИП-яхты с дополнительными возможностями для отдыха, включая караоке и сауну. Такой формат подойдет для корпоративных мероприятий, праздников, встреч с гостями региона или необычного выходного на воде.

Сезон продлится до конца сентября

Навигация в Югре продлится до конца сентября, поэтому у жителей и гостей региона еще есть время выбрать подходящий маршрут. Это может быть часовая прогулка до моста «Красный дракон», двухчасовой рейс к плавучей часовне-маяку, большое путешествие на теплоходе «Северная сказка» или индивидуальная поездка на катере.

Актуальное расписание, маршруты и контакты операторов размещены на туристическом портале visitugra.ru. Там можно подобрать вариант по длительности, формату, стоимости и составу компании.


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06 июня в 16:16, просмотров: 416, комментариев: 0
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