Депутаты Сургута обсудили перспективы строительства военно-спортивного лагеря на Барсовой горе

В Сургуте снова отложили строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион». Заключение госэкспертизы может быть получено не раньше марта 2025 года, сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Андрей Романов на заседании комитета по социальной политике.

Напоминаем, проект реконструкции центра спецподготовки «Сибирский легион» стартовал почти десять лет назад, когда были проведены изыскания и началась разработка документации. Однако в 2021 году историко-культурная экспертиза определила территорию Барсовой горы как объект культурного наследия, что наложило ограничения на высоту строений − не выше десяти метров.

Для адаптации проекта под новые условия в августе 2023 года Управление капитального строительства заключило контракт с ООО «Стройуслуга». Ожидалось, что корректировка документации завершится в конце августа 2024 года, а госэкспертиза будет готова к декабрю текущего года.

Объект включен в окружную программу строительства на 2029-2030 годы, однако Романов отметил, что при своевременной готовности экспертизы возможен перенос сроков реализации на более ранний период.

Изначально проект лагеря предусматривал жилой корпус, двухэтажный многофункциональный зал и столовую.

На заседании депутат Михаил Бехтин подчеркнул важность объекта: «Наконец-то мы услышали, что этот лагерь действительно нужен городу. Вопрос начальной военной подготовки остается актуальным, а новый объект позволит проводить учебно-полевые сборы для старшеклассников и студентов профессиональных учреждений».

К обсуждению проекта депутаты вернутся в 2025 году.

Ранее для строительства военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион» планировали найти нового подрядчика.