МЧС локализовало пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени

В Тюмени на нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из установок систем очистки. Пожар уже локализовали, погибших и пострадавших нет, сообщает 72.ru.

По данным областных властей, возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. На месте работали пожарные расчеты, происшествию присвоили высокий уровень опасности, поскольку огонь возник на территории промышленного предприятия.

Информацию о том, что пожар мог возникнуть из-за атаки БПЛА, власти региона опровергли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Сегодня утром из-за нарушения технологического процесса произошло возгорание на одной из установок систем очистки ТНПЗ. Незамедлительно к месту происшествия были стянуты все экстренные службы. Пожару был присвоен высокий уровень опасности. Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», — отметил Александр Моор.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. С огнем боролись несколько десятков сотрудников МЧС. Обстоятельства происшествия установят в ходе проверки.