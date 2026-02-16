16+
​Губернатор Югры поручил усилить контроль за очисткой крыш и безопасностью школ после трагедии в Лянторе

Правительство Югры обсудило сход снега у корта «Штурм», инциденты в школах и объявили тотальные проверки соцобъектов

​Губернатор Югры поручил усилить контроль за очисткой крыш и безопасностью школ после трагедии в Лянторе
Фото: пресс-служба губернатора Югры

На заседании правительства Югры губернатор Руслан Кухарук начал обсуждение с чрезвычайных происшествий, произошедших в округе. Речь шла о трагедии 14 февраля в Лянторе, где у крытого хоккейного корта «Штурм» сошла снежная масса. В результате один ребенок погиб, еще один был госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика – это невосполнимая утрата. Правительством Югры будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», − подчеркнул глава.

По его словам, в ходе расследования будет установлена вина лиц, ответственных за содержание объекта, а также дана правовая оценка своевременности и полноте мер по очистке кровли от снега и наледи.

Для недопущения подобных случаев губернатор дал ряд поручений:

− Главам муниципалитетов – обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать работу по своевременной очистке снега с крыш. Ориентироваться не на график уборки, а на потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

− Службе жилищного и строительного надзора Югры – взять на особый контроль работу управляющих компаний по очистке снега с крыш многоквартирных домов.

Также на заседании обсудили инциденты в образовательных учреждениях. На прошлой неделе в Советском и Пойковском учащиеся пронесли опасные предметы в школы. В одном из эпизодов действия школьника носили умышленный характер.

«Предварительные проверки показали: охранные предприятия, обеспечивающие безопасность образовательных учреждений, не располагали необходимым техническим оснащением – оборудование либо отсутствовало, либо находилось в неисправном состоянии», − говорится в публикации.

Губернатор поручил департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами и муниципалитетами провести тотальные комплексные проверки всех социальных учреждений и общественных пространств округа, не ограничиваясь школами.

Кроме того, необходимо формировать еженедельный сводный отчет с информацией о наличии и исправности технических средств безопасности, квалификации охранного персонала, фотофиксацией пропускных пунктов и указанием ответственных лиц.

Отдельно поручено провести в школах и колледжах автономного округа Декаду безопасности. В ее рамках планируется организовать цикл занятий «Урок безопасности», а также родительские собрания и классные часы, направленные на профилактику травли, предупреждение конфликтов и формирование навыков конструктивного общения.

Исполнение всех поручений губернатор оставил на постоянном контроле.

Сегодня в 11:29, просмотров: 353, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 13:23
Снег выпадает зимой. Ка не странно это было. Если все покрыто снегом, то почему крыши должны быть чистыми? Так столько же снегу - сколько на дорогах. И чистить крыши надо.
Разве это не понятно было Власти?! Или надеялись на "авось"!?
Разве нельзя работать на опережение? Пишут "Планы мероприятий...", там всяко написано, что когда и где надо убирать...
Нет ответственности и контроля. Никого не посадили и не посадят. На лицо преступная халатность. Разгильдяйство и очковтирательство! Сажать надо! Давно пора в назидание. Что понимали...

