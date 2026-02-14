В Пойковском в ХМАО учительница обнаружила топор в рюкзаке ученика и вызвала полицию

В поселке Пойковский 12 февраля подросток пришел в школу с топором. Его нашла педагог у школьника в рюкзаке и вызвала сотрудников полиции. Об этом рассказали в прокуратуре Югры.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе», – говорится в сообщении.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Советском. 9 февраля ученик гимназии пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, спрятанными в рюкзаке. По информации следствия, он намеревался напасть на нескольких учеников, однако один из преподавателей забрал рюкзак и вызвал полицию. Позднее Советский районный суд отказал в заключении подростка под стражу.