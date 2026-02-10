В школе Советского района учитель остановил подростка, хотевшего расправиться со сверстниками

Накануне, 9 февраля, в Советском подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны в рюкзаке. Как сообщает прокуратура Югры, он намеревался расправиться с несколькими учениками, с которыми у него был конфликт.

Эти намерения не были доведены до конца: один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Заведено уголовное дело по статье о приготовлению к совершению убийства двух и более лиц. Прокуратура проводит собственную проверку по исполнению законов в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.