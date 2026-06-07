В Сургуте проходит III Международный Иртышский Сабантуй

В Сургуте прямо сейчас на Центральной городской площади проходит III Международный Иртышский Сабантуй. Праздник дружбы, уважения и единства народов России организован в рамках Года единства народов Российской Федерации и Года молодой семьи в Югре.

Мероприятие подготовили правительство Югры и Республика Татарстан при поддержке Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» и татаро-башкирских национально-культурных объединений региона.

На площади работают татарское и башкирское подворья, где представлены быт и культура народов. Посетителям предлагают национальные угощения, сувениры и чак-чак, приготовленный специально к празднику.

Одним из главных событий стали Всероссийские соревнования по корэш. За главный приз борются батыры из разных регионов страны. Абсолютный победитель Сабантуя получит квадроцикл.

В подворье Альметьевского района открыта выставка книг писателей и поэтов Татарстана. Ее посвятили 140-летию Габдулы Тукая, 120-летию Мусы Джалиля, 100-летию Сажиды Сулеймановой и 95-летию Клары Булатовой.

Гости могут принять участие в традиционных состязаниях и национальных играх: беге с ведрами на коромыслах, разбивании горшков вслепую, бое мешками на буме, перетягивании каната и беге в мешках.

На центральной сцене выступают музыкальные и танцевальные коллективы, а также артисты из Татарстана, Башкортостана и Югры.