В Думе Сургута продолжаются слушания по главному финансовому документу города

В Думе Сургута продолжаются депутатские слушания по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Народные избранники детально разобрали, на что именно администрация города планирует тратить средства в ближайшие три года. О параметрах бюджета главного распорядителя – администрации Сургута – рассказала начальник управления бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер мэрии Елена Панова.

По словам докладчика, рост расходов в 2026 году связан в первую очередь с увеличением МРОТ с 22 440 до 27 093 рублей, индексацией зарплат бюджетникам (от 4 до 8 процентов), внедрением новой системы оплаты труда и ростом коммунальных тарифов.

Большая часть средств – 6,5 млрд рублей – пойдет на реализацию 13 муниципальных программ. Это 73 процента всего бюджета администрации. Еще 2,47 млрд рублей запланированы на непрограммные расходы.

Культура: почти 2,8 млрд рублей и 5 тысяч мероприятий

Весомый объем средств предусмотрен на развитие культуры – 2,77 млрд рублей. Муниципальная сеть включает 15 учреждений. Как сообщила Панова, 85 процентов расходов направлены на оплату труда работников.

В бюджете заложены целевые показатели по зарплатам: для педагогов школ искусств – 129,1 тыс. рублей, для остальных работников культуры – 124,1 тыс. рублей. На аренду помещений предусмотрено 58 млн рублей, на проведение мероприятий – 40 млн рублей. В 2026 году в городе планируют провести почти 5 тысяч культурных событий.

Также почти 78 млн рублей направят на развитие материально-технической базы учреждений, безопасность, пополнение библиотечных фондов, создание спектакля в театре «Петрушка» и поддержку детей, участвующих в конкурсах и фестивалях.

Спорт: новые комплексы и концессии

На программу развития физической культуры и спорта предусмотрено 2,12 млрд рублей, почти 95 процентов из которых – средства местного бюджета, подчеркнула главный бухгалтер.

В Сургуте работают девять муниципальных спортучреждений. Более 60 процентов расходов – зарплатный фонд.

«В рамках доведенных бюджетных средств полным объемом обеспечен целевой показатель средней зарплаты педагогов в сфере спорта в размере 125 847 рублей 10 копеек», – прокомментировала спикер.

Всего, как указала Панова, планируется оказание 122 муниципальных услуг и выполнение 13 работ по 43 видам спорта. В систему подготовки вовлечены более 7 тысяч спортсменов.

В докладе напомнили, что в 2025 году уже введен в эксплуатацию спортивный комплекс в микрорайоне «А». «До конца года планируется введение в эксплуатацию еще трех быстроразвитых спортивных сооружений. Это спорткомплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне «Хоззона», дворец боевых искусств в микрорайоне «30А», спорткомплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне «30А». И в 2026 году будет введен спорткомплекс с искусственным льдом. На исполнение обязательств по концессионным соглашениям предусмотрено 229 млн. рублей на 2026 год, 249,68 млн. рублей на 2027-2028 год соответственно», – сообщила Елена Панова.

Во время обсуждения депутат Денис Синенко поднял вопрос о строительстве парковки возле спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик».

«Вопрос по муниципальной программе развития физической культуре и спорта. Насколько я помню, мы разговаривали про парковку возле СОК «Энергетик». Там в этом году вроде как должны были сделать ПИРы, а в следующем году СМР. Я ранее смотрел на, так скажем, расходы по этой программе, они были без конкретной расшифровки. Поясните есть ли в бюджете расходы на парковку в СОК «Энергетик»?» – обратил внимание народный избранник.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич ответил, что проект будет готов в 2026 году, но со сдвигом сроков:

«У нас разрабатывается проект на 2026 год будет готов с последующим потребностям в рамках обустройства парковки. Немножко не успеваем, да. В проект необходимо было внести изменения».

На вопрос, заложены ли средства на строительные работы, представитель администрации ответил:

«Будем выходить в дополнительную потребность в 2026 году. Пока, к сожалению, на СМР в бюджете средства не предусмотрены».

Молодежная политика: «Джем», «Куб» и дополнительные рабочие места

На поддержку молодежной политики в 2026 году заложено 575 млн рублей. Подведомственная сеть включает три учреждения. Почти 90 процентов расходов – фонд оплаты труда.

В течение года планируют провести 1 165 мероприятий с охватом около 37 тысяч человек. По инициативе депутатов в бюджете предусмотрены средства на создание 500 дополнительных рабочих мест для трудоустройства подростков и на введение двух ставок специалистов по работе с молодежью.

Отдельно представлены два инициативных проекта:

– пространство для молодых семей «Джем» на базе МБУ «Вариант» (600 кв. м) – 4,4 млн рублей;

– молодежное пространство «Куб» на базе «Наше время» (120 кв. м) – 4,1 млн рублей.

Кстати, ранее Молодежная палата при Думе Сургута представила концепцию развития территории бывшего кинотеатра «Аврора». Инициаторы проекта предложили вместо сноса здания создать молодежно-креативный кластер и перенаправить средства, предусмотренные на демонтаж объекта, на его техническую экспертизу и проектирование. По итогам обсуждения участники слушаний поддержали предложение о создании рабочей группы с участием представителей администрации, депутатов, общественности и молодежи.

ГО и ЧС: сирены, спасатели и новая техника

На программу гражданской обороны и защиты населения предусмотрено 351 млн рублей. Основная часть средств – оплата труда спасателей и специалистов.

В бюджете заложены 10 млн рублей на систему оповещения населения, из них 2 млн – на строительство двух новых объектов. Еще 2,3 млн рублей предусмотрены на работу спасательных постов на водоемах.

«В целях материально-технического оснащения предусмотрено более 5 миллионов рублей. На эти средства будет закуплен автомобиль «ГАЗ», прицеп для мобильного поста, водолазная станция связи и прочее оборудование. Для обеспечения деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на базе пунктов по работе с населением для МКУ «Наш город» выделено 2,5 миллиона рублей. Будут приобретены стенды, системные блоки, мебель, аптечки, картриджи и прочие материалы для проведения занятий. Также в целях пополнения муниципального резерва управления по делам ГО и ЧС выделено 6,6 млн рублей», – добавила Елена Панова.

По комплексу «Безопасный город» предусмотрено 48 млн рублей, в том числе 12 млн – на новые камеры видеонаблюдения. На цифровую инфраструктуру органов власти заложено 125 млн рублей.

Бизнес

На поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено 38,5 млн рублей, из них 16 млн поступят из окружного бюджета. Основная часть – 30 млн рублей – пойдет на прямую финансовую поддержку предпринимателей, указала спикер.

Дополнительно запланированы средства на проведение выставок, ярмарок, уличной торговли и конкурсов «Предприниматель года», а также на продвижение туристической привлекательности города.

Выборы – отдельной строкой

В бюджете учтены расходы и на проведение выборов в Думу Сургута в 2026 году – 62 млн рублей. Эти средства направят на оплату работы избиркомов, печать бюллетеней, аренду помещений и информационное сопровождение кампании.

Напоминаем, что в следующем году доходы городской казны запланированы в размере 54,3 млрд рублей, расходы − 58,1 млрд рублей, дефицит составит 3,83 млрд рублей. Как отметила директор департамента финансов Маргарита Новикова, бюджет сохраняет социальную направленность, а наибольшую долю расходов традиционно займут образование, культура, физическая культура и спорт.