В Сургуте врачи спасли маму и ребенка после опасного осложнения беременности

В Центре охраны материнства и детства Сургута спасли 31-летнюю женщину и ее малыша после тяжелого осложнения беременности. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«У 31-летней женщины на позднем сроке беременности развилась эклампсия - тяжелое патологическое состояние, сопровождающееся судорожным синдромом на фоне высокого артериального давления. В подобных ситуациях медицинская помощь должна быть оказана максимально быстро, поскольку речь идет сразу о двух пациентах: маме и малыше», – говорится в сообщении.

Когда женщине стало плохо, ее супруг сразу вызвал скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место, оказали необходимую помощь и по дороге в больницу поддерживали связь со специалистами Центра охраны материнства и детства.

К приезду пациентки врачи уже были готовы к экстренной операции. После обследования было принято решение срочно проводить кесарево сечение.

Благодаря слаженной работе специалистов на свет появился мальчик весом 3900 граммов. Его состояние врачи оценили на восемь-девять баллов по шкале Апгар.

Сейчас мама и малыш находятся под наблюдением врачей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Данный случай наглядно демонстрирует важность четкого взаимодействия всех этапов оказания медицинской помощи - от первичного вызова скорой помощи до работы мультидисциплинарной команды стационара. Такая преемственность позволяет эффективно и своевременно оказывать помощь пациенткам с осложненным течением беременности. Благодарю сотрудников скорой медицинской помощи и специалистов Центра охраны материнства и детства за профессионализм, слаженность и ответственность при оказании помощи в сложной клинической ситуации», – подчеркнул Паськов.

Напоминаем, ранее в Сургутской окружной клинической больнице впервые в Югре применили радиочастотную абляцию опухоли легкого. Новая технология позволила помочь 73-летнему жителю Нефтеюганска, которому традиционная операция была противопоказана из-за тяжелой сердечно-сосудистой патологии.