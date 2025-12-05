Депутаты приступили к рассмотрению бюджета Сургута на три года

В Сургуте стартовали депутатские слушания по проекту бюджета города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Главные цифры такие: в следующем году доходы городской казны запланированы в размере 54,3 млрд рублей, расходы − 58,1 млрд рублей, дефицит составит 3,83 млрд рублей.

Проект рассмотрели народные избранники Думы Сургута, заслушав доклады руководителей департаментов финансов, образования, имущественных и земельных отношений. Как отметила директор департамента финансов Маргарита Новикова, бюджет сохраняет социальную направленность, а наибольшую долю расходов традиционно займут образование, культура, физическая культура и спорт.

В 2027 году доходы города ожидаются на уровне 53,6 млрд рублей, расходы − 55,1 млрд, дефицит составит около 1,5 млрд рублей. В 2028 году бюджет почти «выйдет в ноль»: доходы − 52,4 млрд рублей, расходы − 52,6 млрд, дефицит сократится до 204 млн рублей.

Значительную часть бюджета Сургут продолжит получать из окружной казны. В 2026 году объем межбюджетных поступлений запланирован более чем на 30,7 млрд рублей. В следующие годы эта сумма будет постепенно снижаться.

На слушаниях подробно остановились и на дорожных расходах. В 2026 году на строительство автомобильных дорог в Сургуте планируют направить 2,6 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей предусмотрены на ремонт и восстановление улично-дорожной сети.

В 2027 году объем финансирования дорожного строительства вырастет до 2,7 млрд рублей, при этом расходы на ремонт сократятся почти в три раза − до 854,8 млн рублей. В 2028 году на возведение новых дорог предусмотрено 1,6 млрд рублей, на ремонт − 878 млн рублей.

Финансирование благоустройства общественных пространств также будет снижаться. В 2026 году на эти цели заложено 421 млн рублей, в 2027 − 299,5 млн, а в 2028 − 137,1 млн рублей.

Среди инициативных проектов, запланированных к реализации в 2026 году:

Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ» (10 млн рублей)

Открытие молодежного пространства «Куб»

Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР) (6,5 млн рублей)

Стела «Память жертвам погибшим в мирное время (6,5 млн рублей)

Обустройство территории в парке «Кедровый лог» (10 млн рублей)

Пешеходный фонтан «Кедровый лог» (8,7 млн рублей)

Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМ) (9,4 млн рублей)

Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)

Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР) (9,4 млн рублей)

Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (1 этап, ПИР) (0,4 млн рублей)

Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (1 этап, ПИР) (0,3 млн рублей)

«Все муниципальные программы по целям, задачам и показателям повязаны со стратегией социально-экономического развития города с целевыми ориентирами до 2050-го, а также учитывая национальные цели развития, обозначенные президентом Российской Федерации», − подчеркнула Маргарита Новикова.

Ранее депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года.

Депутат Думы Сургута Владимир Болотов отметил, что по расходной части к проекту бюджета у него практически нет замечаний, однако есть вопросы к прогнозам по доходам.

«У меня практически нет вопросов по расходам. На самом деле все выверено. Спасибо за учет ряда долгоиграющих вопросов. Таких, как объездная на «Черемушке». Вопросы связаны с доходами. Потому что у вас есть небольшой диссонанс в оценке между перспективами роста неналоговых доходов и налоговых доходов. По неналоговым доходам у вас идет умеренный скептицизм − 111,4 процента, то есть, по существу, реальная цифра падения, если мы заберем инфляционную составляющую. А по НДФЛ − рост 15 процентов при росте зарплат 7. За счет чего остальное будет?» − обратился Болотов к докладчику.

Он также указал на несоответствие прогнозов по налогу на доходы физлиц и упрощенной системе налогообложения показателям социально-экономического развития города:

«Вы сами пишете, что оборот субъектов МСП будет 111-104 процента, выручка − 101 процент, а доходы по УСН должны вырасти на 15. Как? С НДФЛ и УСН примерно похожая математика. Я не могу понять, как вы вышли к этим цифрам», – подчеркнул депутат. − Если реальный рост будет не 20 процентов, а дай бог 5-7, это сильно влияет на понимание устойчивости. Вы это делаете для сбалансированности или у вас реально такие перспективы?»

В ответ Маргарита Новикова заявила, что расчеты основаны на фактическом исполнении бюджета:

«По налоговым доходам перспективы реальны, мы всегда очень взвешенно подходим к расчетам. У нас утвержденный бюджет 2025 года по НДФЛ − 14 миллиардов 706 миллионов, а по факту мы ожидаем поступления порядка 16 миллиардов. Уже подготовлены корректировки в бюджет, будем рассматривать их в декабре», − пояснила она.

На вопрос о том, за счет чего обеспечивается рост, директор департамента финансов пояснила:

«За счет роста фонда заработной платы. Если по налогоплательщикам – мы анализируем 10 крупнейших. Да, бюджетная сфера дает значительный рост, но есть и рост по другим налогоплательщикам. Рост фонда оплаты труда планировали на 7,1 процента, а по факту он превышает 11».

Депутаты продолжат работу над бюджетом. По итогам слушаний документ будет доработан и вынесен на голосование Думы Сургута.