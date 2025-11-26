В Думе Сургута поддержали идею сохранить «Аврору»

Молодежная палата при Думе Сургута представила на депутатских слушаниях концепцию развития территории бывшего кинотеатра «Аврора». Инициаторы проекта − Денис Негру и Дмитрий Малишевский − предложили вместо сноса здания создать молодежно-креативный кластер и перенаправить средства, предусмотренные на демонтаж объекта, на его техническую экспертизу и проектирование.

«Что мы предлагаем? Вместо сноса − адаптивное преобразование объекта в современное общественное пространство, которое станет ядром культурного, образовательного и социального развития микрорайона «Квартал А», объединяющего творческие, образовательные, социальные и предпринимательские инициативы. На это территории на сегодняшний день располагается достаточно много креативно-культурных мест, их с удовольствием жители города посещают. Мы в свое время пришли к выводу, что эта территория может объединить все эти учреждения», − поделился Дмитрий Малишевский.

Проект предполагает создание коворкингов, кафе и рабочих площадок для участников креативного сектора. В качестве основного источника финансирования инициаторы рассматривают грантовую поддержку федерального уровня.

«Также мы пришли к тому, что нужно уважать память, сохранить культурное наследие от Советского Союза. Таких зданий, по крайней мере по нашему региону, становится все меньше и меньше. И сохранить внешний вид фасада, который был представлен изначально, модернизировав его с помощью технологий, мы считаем наиболее целесообразным вариантом», – добавил Малишевский.

Молодежная палата предложила перенаправить 11 млн рублей, заложенные в бюджете на снос «Авроры», на проведение технической экспертизы здания и разработку проектной документации.

Презентация вызвала отклик у депутатов и представителей администрации.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в проекте, и Молодежную палату, и инициативную группу. Удалось за короткий срок презентовать совсем другую, новую, можно сказать, жизнь «Авроры», − отметил председатель Думы Сургута Александр Олейников.

При этом прозвучали и критические замечания. Депутат Богдан Гужва обратил внимание на архитектурную составляющую проекта.

«Спасибо за разработку проекта. Я надеюсь, что мы не допустим сноса этого объекта. <…> Действительно у нас не так много архитектурных изысков. «Аврора», конечно, скорее часть советской архитектуры, необычное здание. Может, не стоит утяжелять техническими конструкциями? Сегодня они кажутся современными, но спустя время могут стать архитектурным «мусором», – заявил он.

Также, по его словам, наполнение пространства требует общественного обсуждения: «В качестве наполнения здесь в любом случае, наверное, голосование надо проводить и объявлять, какой у нас будет набор. А то будет какая-то «солянка». Здесь должна быть идеология».

Депутат Дина Биглова-Фатова задала вопросы о финансировании проекта и перспективах получения федерального гранта.

«Вы мониторили, какие шансы получить федеральный грант. Эта сумма — 250 млн рублей — это максимальная? На что еще можно претендовать?» – уточнила она.

В ответ Денис Негру сообщил, что 250 млн рублей − это максимальная сумма единовременного финансирования.

«Это максимальная сумма, которую можно получить одномоментно. Она формируется из разных уровней бюджета − федеральный, окружной и муниципальный. Заявка подается от субъекта РФ, ее подписывает губернатор. Формируется здесь, отправляется на региональный уровень и далее. Нас и администрацию готовы поддержать и провести на этом пути. Сейчас в Ханты-Мансийске строится объект по той же схеме − за счет гранта «Регион для молодых», хотя сумма там была меньше», – пояснил инициатор проекта.

Прозвучал и вопрос о будущем статусе объекта.

«Мне не очень понятно, вы видите «Аврору» как муниципальное бюджетное учреждение или коммерческую организацию?» − спросила Биглова-Фатова.

На это Денис Негру ответил: «Я думаю, к этому можно будет прийти совместно с администрацией. Мы предполагали, что это будет автономная некоммерческая организация, учредителем которой станет администрация Сургута. Под эту форму можно будет заходить в грантовые средства из разных источников. Также можно будет сдавать помещения в аренду, чтобы получать средства на обслуживание здания».

Свою позицию обозначили и представители администрации. Заместитель главы города Виталий Малыхин напомнил, что конкуренция за гранты будет высокой.

«Мы вступаем в конкуренцию с 500 муниципалитетами. Для получения 250 млн рублей до 40% потребуется софинансирование от муниципалитета и округа, и 20% − от бизнеса. 250 млн рублей − это не только на строительство, но и на «упаковку» объекта, это 50 на 50. И это очень скромная сумма. Но, с точки зрения оптимизма, я соглашусь, что такие объекты городу нужны», – подчеркнул он.

Также замглавы указал на возможные расходы на содержание здания. По его оценкам, эксплуатационные затраты могут составить от 14 до 24 млн рублей в год − это выше суммы, заложенной инициаторами (около 10 млн рублей).

По итогам обсуждения участники поддержали предложение о создании рабочей группы с участием представителей администрации, депутатов, общественности и молодежи.

К 40 заседанию Думы Сургута, которое состоится уже завтра, 27 ноября, будет подготовлено протокольное поручение о создании группы и начале работы над техническим заданием по концепции проекта.

Более подробно о возможном будущем «Авроры» читайте и смотрите на сайте СИА-ПРЕСС.