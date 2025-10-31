Депутаты Сургута приняли 11 решений, утвердили новые направления стратегии и обсудили социальные меры поддержки

В Сургуте состоялось 39-е заседание Думы города. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах политических репрессий. В повестке значились 12 вопросов, все они были предварительно проработаны на комитетах и слушаниях. По итогам обсуждения депутаты единогласно приняли 11 решений.

Одним из ключевых вопросов стало расширение мер социальной поддержки для сургутян.

«Большая повестка заседания Думы города. Одним из главных вопросов является дополнительная мера поддержки участников СВО − тем, кто сейчас на передовой, и тем, кто участвовал. Мера заключается в льготе на земельный налог. Она бессрочная, предоставляется как непосредственно участнику СВО, так и членам его семьи. Также мы решили поддержать тех предпринимателей, которые строят спортивные объекты на своих участках, − это тоже земельный налог, но уже в 50% размере. И эта льгота будет действовать на протяжении пяти лет», − пояснил депутат Дмитрий Нечепуренко.

Депутаты также утвердили изменения в Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года. В документ включены четыре новых направления и несколько десятков векторов развития, среди них − «Цифровой муниципалитет», «Гармоничное общество», «Комфортная среда» и «Жизнеобеспечение».

«В Стратегии закрепили направления развития цифровизации нашего города, создания комфортной среды − это и транспорт, это и общественные пространства, это и доступность социальных объектов. В том числе создание условий для того, чтобы в нашем городе был порядок. Ряд мероприятий запланированных, далее из них будет вытекать принятие конкретных нормативных актов, конкретных решений, чтобы их достичь», − прокомментировал депутат Алексей Кучин.

Среди других важных вопросов профильных комитетов Думы − итоги капитальных ремонтов спортивных объектов. В этом году обновили четыре здания, еще одно − на завершающей стадии. На работы из бюджета направили почти 22 миллиона рублей. На 2026-2028 годы запланировано обновление еще 17 объектов.

Также депутаты вновь вернулись к обсуждению судьбы недостроенного морга на улице Каролинского. Администрация предложила передать здание в собственность округа и рассмотреть вариант строительства на этом месте корпуса медколледжа СурГУ. Депутат Владимир Болотов напомнил, что на строительство уже было потрачено около 180 миллионов рублей, и предложил рассмотреть альтернативную площадку рядом с главным корпусом университета.

Кроме того, народные избранники обсуждали новую схему одномандатных округов к выборам в Думу восьмого созыва и вопросы рекламы застройщиков, вводящей покупателей в заблуждение обещаниями объектов социнфраструктуры без подтвержденных планов.

Завершилось заседание решением о проведении следующего, 40-го заседания Думы Сургута, которое состоится 27 ноября.