Депутаты Сургута приняли 11 решений, утвердили новые направления стратегии и обсудили социальные меры поддержки

Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
​Льготы участникам СВО, долги УК и судьба морга на Каролинского − главные итоги заседания Думы Сургута

Депутаты Сургута приняли 11 решений, утвердили новые направления стратегии и обсудили социальные меры поддержки

​Льготы участникам СВО, долги УК и судьба морга на Каролинского − главные итоги заседания Думы Сургута
Фото: Александр Олейников

В Сургуте состоялось 39-е заседание Думы города. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах политических репрессий. В повестке значились 12 вопросов, все они были предварительно проработаны на комитетах и слушаниях. По итогам обсуждения депутаты единогласно приняли 11 решений.

Одним из ключевых вопросов стало расширение мер социальной поддержки для сургутян.

«Большая повестка заседания Думы города. Одним из главных вопросов является дополнительная мера поддержки участников СВО − тем, кто сейчас на передовой, и тем, кто участвовал. Мера заключается в льготе на земельный налог. Она бессрочная, предоставляется как непосредственно участнику СВО, так и членам его семьи. Также мы решили поддержать тех предпринимателей, которые строят спортивные объекты на своих участках, − это тоже земельный налог, но уже в 50% размере. И эта льгота будет действовать на протяжении пяти лет», − пояснил депутат Дмитрий Нечепуренко.

Депутаты также утвердили изменения в Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года. В документ включены четыре новых направления и несколько десятков векторов развития, среди них − «Цифровой муниципалитет», «Гармоничное общество», «Комфортная среда» и «Жизнеобеспечение».

«В Стратегии закрепили направления развития цифровизации нашего города, создания комфортной среды − это и транспорт, это и общественные пространства, это и доступность социальных объектов. В том числе создание условий для того, чтобы в нашем городе был порядок. Ряд мероприятий запланированных, далее из них будет вытекать принятие конкретных нормативных актов, конкретных решений, чтобы их достичь», − прокомментировал депутат Алексей Кучин.

Среди других важных вопросов профильных комитетов Думы − итоги капитальных ремонтов спортивных объектов. В этом году обновили четыре здания, еще одно − на завершающей стадии. На работы из бюджета направили почти 22 миллиона рублей. На 2026-2028 годы запланировано обновление еще 17 объектов.

Также депутаты вновь вернулись к обсуждению судьбы недостроенного морга на улице Каролинского. Администрация предложила передать здание в собственность округа и рассмотреть вариант строительства на этом месте корпуса медколледжа СурГУ. Депутат Владимир Болотов напомнил, что на строительство уже было потрачено около 180 миллионов рублей, и предложил рассмотреть альтернативную площадку рядом с главным корпусом университета.

Кроме того, народные избранники обсуждали новую схему одномандатных округов к выборам в Думу восьмого созыва и вопросы рекламы застройщиков, вводящей покупателей в заблуждение обещаниями объектов социнфраструктуры без подтвержденных планов.

Завершилось заседание решением о проведении следующего, 40-го заседания Думы Сургута, которое состоится 27 ноября.


Сегодня в 13:37, просмотров: 215, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:44
Ремонт 4-х зданий спортивного назначения на 22 миллиона рублей, но этого недостаточно.

