В Сургуте предложили ужесточить правила рекламы для застройщиков

Депутат городской думы Сургута Владимир Болотов предложил ужесточить правила рекламы для застройщиков, указывая, что компании вводят покупателей в заблуждение обещаниями школ и детсадов в жилых комплексах без реальных планов их строительства, пишет «Сургутская трибуна».
По словам парламентария, многие компании продают квартиры, используя маркетинговые слоганы о развитой инфраструктуре, размещая на схемах будущих кварталов обозначения школ и детсадов, которых фактически не существует.
«Наши компании продают квартиры под рекламными слоганами – «здесь будет школа, а здесь будет детский сад», и даже показывают их на схеме. А по факту люди живут без объектов и даже нет понимания, когда они появятся. Предлагаю не разрешать компаниям указывать в рекламе информацию о школах и детсадах до момента получения разрешения на строительство, потому что они вводят людей в, скажем корректно, заблуждение», − заявил Владимир Болотов.
По инициативе депутата Дума Сургута направила обращение в администрацию города, правовое управление и департамент архитектуры и градостроительства, чтобы специалисты проработали законный механизм реализации этой идеи.
В то же время отмечается, что формально застройщики не нарушают закон − объекты социальной инфраструктуры действительно включены в генеральный план Сургута до 2044 года.