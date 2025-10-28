В Думе Сургута обсудили корректировку плана реализации стратегии развития Сургута

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
Логотип Сиапресс
USD  78,9848   EUR  92,0233  

Новости

  • ​Депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года

    ​Депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года

    Сегодня в 16:56
    132 0
  • В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской

    В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской

    Сегодня в 16:53
    185 0
  • Госдума приняла закон о круглогодичном призыве. Осталось провести через Совет Федерации и на подпись к президенту

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве. Осталось провести через Совет Федерации и на подпись к президенту

    Сегодня в 15:15
    212 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
  • Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей

    Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей

    Сегодня в 14:53
    237 0
  • ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    Сегодня в 13:47
    268 0 
  • Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Сегодня в 13:42
    241 0
  • В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    Сегодня в 13:15
    282 0
  • Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Сегодня в 12:53
    248 0
  • Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сегодня в 12:49
    387 1
  • Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сегодня в 12:04
    238 0
  • В Сургуте почтят память репрессированных

    В Сургуте почтят память репрессированных

    Сегодня в 11:29
    304 0
  • ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека

    ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека

    Сегодня в 10:56
    305 0
  • ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке

    ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке

    Сегодня в 10:30
    351 0
Больше новостей
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Больше опросов

​Депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года

В Думе Сургута обсудили корректировку плана реализации стратегии развития Сургута

​Депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года
Фото: siapress.ru

На депутатских слушаниях в Думе Сургута рассмотрели проект изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Так, в него включили больше направлений и векторов развития: их количество выросло с четырех до семи и с 20 до 25 соответственно.

В документ добавили новые разделы − «Цифровой муниципалитет» и «Гармоничное общество», из направления «Уровень и качества жизни» созданы два направления «Жизнеобеспечение» и «Комфортная среда». Также дополнены вектора развития «Общественные территории», «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура», «Жилищный фонд», «Цифровая трансформация муниципального управления», говорится в пояснительной записке.

Всего за время общественных обсуждений в проект было внесено 25 предложений.

«Стратегия включает целевые показатели, задачи и направления, которые направлены на достижение генеральной цели развития города. Сейчас вносятся изменения в план мероприятий, чтобы привести его в соответствие с обновленной стратегией. После утверждения документ станет основой для корректировки муниципальных программ. При этом стратегия отражает не только бюджетные источники, но и внебюджетные – окружные и другие», – отметил заместитель начальника отдела социально-экономического прогнозирования администрации города Андрей Софрони.

Депутат Владимир Болотов во время обсуждения поднял вопрос о практической пользе стратегии. По его словам, документ должен быть не просто формальным, а реально работающим инструментом.

«Если что-то происходит не в соответствии с параметрами, определенными в стратегии, − какие последствия? В документе указано, что определенный показатель должен быть реализован. Судя по таблице, вижу, например, что железнодорожный вокзал у нас должен появиться, кажется, до 2031 года. Оптимистично. Но если он не появится − что тогда? Я пытаюсь понять, какой характер носит этот документ: прикладной − когда вы, формируя бюджет, ссылаетесь на пункты стратегии и расставляете приоритеты, − или это просто ваше видение, которое может меняться в зависимости от ситуации и, по сути, не имеет практического значения?» − задал вопрос народный избранник.

Он предложил сделать так, чтобы при рассмотрении бюджета было видно, какие статьи расходов связаны с реализацией стратегических направлений.

«Все расходы бюджета должны так или иначе укладываться в соответствующие муниципальные программы, разработанные на основе векторов развития и заложенных стратегий. А может, все-таки аппарат Думы при подготовке проекта бюджета будет показывать эту взаимосвязь? Почему спрашиваю: очень часто у нас появляются строки, которые не имеют никакого отношения к реализации мероприятий. Они обусловлены какими-то сиюминутными потребностями. А нам важно понимать и осознавать, что, да, − это действительно идет в рамках стратегии», − обратил внимание Болотов.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников поддержал идею и предложил администрации города в пояснительных материалах указывать, какие проекты связаны с пунктами стратегии развития.

Окончательное решение по вопросу будет принято на 39 заседании Думы.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:56, просмотров: 133, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Треть жителей Тюменской области игнорирует защиту от онлайн-мошенников 651
  2. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 456
  3. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 388
  4. ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке 351
  5. ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет 334
  6. ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека 305
  7. В Сургуте почтят память репрессированных 304
  8. В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей 282
  9. ​Сбер в Ханты-Мансийском автономном округе получил более тысячи заявок на выпуск СберКарты Ветерана 278
  10. ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок 269
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2582
  2. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 2405
  3. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1962
  4. ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик 1883
  5. Нейросеть «Суфлер» помогает сотрудникам МегаФона и Yota отвечать на вопросы югорчан за считанные секунды 1780
  6. Пытаясь снизить алкоголизацию россиян, власти на всех уровнях упустили один фактор — расплодившиеся алкомаркеты. Эту проблему нужно решать 1778
  7. ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты 1764
  8. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 1738
  9. ​В Сургуте обсуждают судьбу недостроенного морга на Каролинского − вместо него могут построить корпус медколледжа СурГУ 1677
  10. ​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом 1648
  1. ​Где концерты, Зин? 12778
  2. Погуляем, поедим 9839
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 7108
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6691
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6093
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5699
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5324
  8. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4828
  9. ​Покоривший стихию 4466
  10. ​Время, вперед! 4395

последние комментарии читаемые комментируемые

