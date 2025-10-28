В Думе Сургута обсудили корректировку плана реализации стратегии развития Сургута

На депутатских слушаниях в Думе Сургута рассмотрели проект изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Так, в него включили больше направлений и векторов развития: их количество выросло с четырех до семи и с 20 до 25 соответственно.

В документ добавили новые разделы − «Цифровой муниципалитет» и «Гармоничное общество», из направления «Уровень и качества жизни» созданы два направления «Жизнеобеспечение» и «Комфортная среда». Также дополнены вектора развития «Общественные территории», «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура», «Жилищный фонд», «Цифровая трансформация муниципального управления», говорится в пояснительной записке.

Всего за время общественных обсуждений в проект было внесено 25 предложений.

«Стратегия включает целевые показатели, задачи и направления, которые направлены на достижение генеральной цели развития города. Сейчас вносятся изменения в план мероприятий, чтобы привести его в соответствие с обновленной стратегией. После утверждения документ станет основой для корректировки муниципальных программ. При этом стратегия отражает не только бюджетные источники, но и внебюджетные – окружные и другие», – отметил заместитель начальника отдела социально-экономического прогнозирования администрации города Андрей Софрони.

Депутат Владимир Болотов во время обсуждения поднял вопрос о практической пользе стратегии. По его словам, документ должен быть не просто формальным, а реально работающим инструментом.

«Если что-то происходит не в соответствии с параметрами, определенными в стратегии, − какие последствия? В документе указано, что определенный показатель должен быть реализован. Судя по таблице, вижу, например, что железнодорожный вокзал у нас должен появиться, кажется, до 2031 года. Оптимистично. Но если он не появится − что тогда? Я пытаюсь понять, какой характер носит этот документ: прикладной − когда вы, формируя бюджет, ссылаетесь на пункты стратегии и расставляете приоритеты, − или это просто ваше видение, которое может меняться в зависимости от ситуации и, по сути, не имеет практического значения?» − задал вопрос народный избранник.

Он предложил сделать так, чтобы при рассмотрении бюджета было видно, какие статьи расходов связаны с реализацией стратегических направлений.

«Все расходы бюджета должны так или иначе укладываться в соответствующие муниципальные программы, разработанные на основе векторов развития и заложенных стратегий. А может, все-таки аппарат Думы при подготовке проекта бюджета будет показывать эту взаимосвязь? Почему спрашиваю: очень часто у нас появляются строки, которые не имеют никакого отношения к реализации мероприятий. Они обусловлены какими-то сиюминутными потребностями. А нам важно понимать и осознавать, что, да, − это действительно идет в рамках стратегии», − обратил внимание Болотов.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников поддержал идею и предложил администрации города в пояснительных материалах указывать, какие проекты связаны с пунктами стратегии развития.

Окончательное решение по вопросу будет принято на 39 заседании Думы.