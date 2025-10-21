В Думе Сургута обсудили результаты и планы по ремонту спортивных сооружений

В Сургуте завершают капитальный ремонт спортивных сооружений, запланированных на 2025 год. Работы велись на пяти объектах крытого типа. На эти цели из городского бюджета направили почти 22 миллиона рублей. Об этом стало известно на заседании комитета Думы города.

Как сообщил депутатам заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский, четыре объекта уже полностью обновлены.

«Что касается спортивной школы олимпийского резерва «Ермак», она находится на завершающем этапе. Ремонт планируется закончить до конца октября», − рассказал он.

На следующие годы у города планы масштабнее. С 2026 по 2028 год предстоит капитально отремонтировать еще 17 спортивных сооружений. Шесть из них уже обеспечены финансированием на сумму около 30 миллионов рублей. Для оставшихся одиннадцати требуется дополнительное финансирование − порядка 58 миллионов рублей.

В администрации города рассматривают вариант софинансирования с округом, однако, по мнению депутатов, этого недостаточно.

«Понятно, что выделяемых с бюджета средств недостаточно для решения проблемы с ремонтом спортивных сооружений. Но ранее депутаты предлагали администрации города активно заниматься привлечением сторонних инвестиций через различные механизмы. По-другому данный вопрос не решить. Это механизм надо проработать» − подчеркнул заместитель председателя комитета по социальной политике Дмитрий Нечепуренко.

Тем не менее, депутаты положительно оценили отчет департамента городского хозяйства и отметили, что администрация выполнила их рекомендации, создав рабочую группу по определению очередности капитальных ремонтов спортивных объектов. В ее состав вошли депутаты Сергей Парфенов и Денис Синенко.

При этом парламентарии обратили внимание, что участие депутатов должно быть не только при определении приоритетов капитальных ремонтов, но и при планировании текущих ремонтов спортивных учреждений.

Напоминаем, что весной в Думе также обсуждали строительство объектов спорта по концессии. С помощью этого механизма планировалось построить четыре спортивных учреждения: это спорткомплекс в микрорайоне «А», спортзал в 30А микрорайоне, спорткомплекс в хоззоне на улице Маяковского, а также спорткомплекс в хоззоне с искусственным льдом.