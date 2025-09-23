Суд Югры оставил под стражей директора департамента имущества и бывшего вице-мэра до конца ноября

Суд Югры подтвердил законность содержания под стражей бывшего заместителя главы Сургута Виталия Шарова и директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города Алексея Дворникова. Они останутся под арестом до 25 ноября 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

«Обвиняемые подозреваются в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд счел доводы необоснованными», − говорится в сообщении.

Напоминаем, следствие считает, что «Агенство воздушных сообщений» в Сургуте реализовали по заниженной цене − 125 миллионов рублей, что нанесло ущерб бюджету. По подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего вице-мэра Виталия Шарова и главу департамента имущества Алексея Дворникова.

О юридических нюансах дела и перспективах − в интервью с руководителем юридической компании «Априори ЮС» Сергеем Лукьянченко.

С 15 сентября 2025 года обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута исполняет Оксана Виер.