Юрист рассказал о правовых нюансах уголовного дела против экс-вице-мэра Сургута и директора депимущества

Продажа «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте переросла в уголовное дело. Следствие считает, что муниципальный актив реализовали по заниженной цене − 125 миллионов рублей, что нанесло ущерб бюджету. По подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего вице-мэра Виталия Шарова и главу департамента имущества Алексея Дворникова. О юридических нюансах дела и перспективах − в интервью с руководителем юридической компании «Априори ЮС» Сергеем Лукьянченко.

− Расскажите более подробно об обвинении по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Какие конкретные действия подпадают под эти формулировки?

− Статья 286 УК РФ предусматривает наказание за превышение должностных полномочий, то есть за совершение действий, которые выходят за рамки компетенции лица, привлекаемого к ответственности по данной статье.

Если говорить конкретно о пунктах «г» и «е», которые квалифицируют опасные формы этого преступления, то начнем с пункта «г» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Что здесь имеется в виду?

Преступление совершается не одним должностным лицом, а согласованными действиями нескольких лиц:

Группа лиц (без предварительного сговора) – например, два сотрудника полиции совместно избивают задержанного.

По предварительному сговору – лица заранее договорились о преступлении (например, чиновник и оценщик сфальсифицировали документы для выкупа имущества по заниженной цене).

Организованная группа (ОПГ) − устойчивая структура (например, коррупционная схема в ведомстве с распределением ролей).

Ответственность за такое деяние − лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ − это совершение преступления из корыстной или иной личной заинтересованности. В данном случае субъект действует:

Из корысти – для получения денег, имущества или иной материальной выгоды (взятка, незаконное вознаграждение).

Из личной заинтересованности – месть, карьерный рост, протекция родственникам и т.д.

Например:

«Судья выносит заведомо неправосудное решение в пользу компании, где работает его сын».

«Налоговый инспектор намеренно завышает штраф предпринимателю, который отказался дать взятку».

«Чиновник выделяет землю другу без торгов, скрыв информацию от других претендентов».

− Звучит очень серьезно. Какие перспективы вы видите?

− Пункты «г» и «е» части 3 статьи 286 − это формы преступления, превышения должностных полномочий, которые имеют более опасную форму самого преступления по отношению к части 1 и 2 этой статьи. Следовательно, вероятность, что будет применено условное наказание, в принципе, есть конечно, но она низкая.

Положения об условном сроке и возможности его назначения изложены в статье 73 УК РФ. Срок лишения свободы при этом должен быть не более 8 лет, а как видите по части 3 статьи 286 наказание в виде лишения свободы установлено до 10 лет. Суд, при назначении условного срока, учитывает тяжесть преступления, особенности личности, смягчающие признаки и т.д. Если назначенное наказание не превышает восьми лет, вероятен условный формат исполнения приговора. Надо ждать, что покажет следствие.

− А вот как раз-таки интересно: с юридической стороны, можно ли провернуть подобную сделку? Именно сами чиновники могли ли это сделать? Потому что, возможно, в этом компетентны больше другие инстанции − это глава, Дума... Дума как минимум одобряет подобные решения, как я понимаю. И почему в таком случае, по вашему мнению, тогда привлекли именно Шарова и Дворникова?

− Я повторюсь: пока идет следствие, данные расследования не разглашаются, и судить о том, почему могли привлечь к ответственности или заподозрить в совершении преступления именно этих лиц, я не могу. Чтобы составить какое-то предположительное мнение, нужно все-таки знать, какими сведениями располагают следственные органы. Этот вопрос, наверное, лучше переадресовать адвокатам этих людей. Они более квалифицированы в данной области и лучше осведомлены, чем я.

Что касается вопросов продажи муниципального имущества − кто за это отвечает и как это происходит. Насколько мне известно, департамент земельных и имущественных отношений должен являться инициатором продажи. Ну или аналогичная структура. Этот департамент подготавливает предложение о продаже имущества, обосновывает необходимость продажи. Глава города Сургута должен утвердить это предложение на основании постановления администрации. Если имущество относится к особо ценному или его стоимость превышает установленные лимиты, тогда решение утверждает Дума города Сургута.

Как вообще происходит процесс… Готовятся документы, отчет об оценке, обоснование продажи, проводятся публичные слушания − если имущество связано с землей, объектами социальной инфраструктуры или иной недвижимостью. Если требуется, выносится решение Думы. Затем создается постановление администрации города и проводятся торги, то есть аукцион. Продажа без торгов возможна только в исключительных случаях.

− Нужно отметить, что «Агентство» продали всего за 125 миллионов. Есть ли возможность откатить все назад и вернуть агентство, признав сделку незаконной?

− Если сделка будет признана недействительной, а это возможно, в том числе, если она была совершена с нарушением, связанным с составом уголовного преступления, то, конечно, такая сделка должна подлежать отмене. В этом случае применяются правила двусторонней реституции: каждая сторона возвращает себе все полученное по сделке.

О том, что антимонопольная служба пытается оспорить продажу «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте стало известно в марте 2025 года. Непрофильный актив мэрии ушел с молотка в 2023 году. Как сообщали в «Сургут-Информ-ТВ», его приобрел частный инвестор за 125 миллионов рублей, который пообещал сохранить направленность «Агентства».