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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
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  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

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    196 0
  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Сегодня в 15:16
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​В Сургуте главе депимущества и экс-вице-мэру предъявили обвинения и поместили в СИЗО

Бывших чиновников Сургута отправили в СИЗО по делу о продаже акций

​В Сургуте главе депимущества и экс-вице-мэру предъявили обвинения и поместили в СИЗО
Фото: siapress.ru

В Сургуте задержали и отправили в следственный изолятор на два месяца бывшего вице-мэра Виталия Шарова и руководителя департамента имущества Алексея Дворникова. Об этом сообщили в городском суде журналистам СургутИнформ-ТВ.

«Им предъявлены обвинения по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Это превышение должностных полномочий группой лиц (по предварительному сговору или организованной группой) из корыстной или иной личной заинтересованности. Чиновникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

По данным следователей, Шаров и Дворников помогли продать пакет акций компании «Агентство воздушных сообщений» в декабре 2023 года по заниженной цене. Сделка обошлась в 125 миллионов рублей, так как, по их мнению, объект был убыточным.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 419, комментариев: 0
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