Бывших чиновников Сургута отправили в СИЗО по делу о продаже акций

В Сургуте задержали и отправили в следственный изолятор на два месяца бывшего вице-мэра Виталия Шарова и руководителя департамента имущества Алексея Дворникова. Об этом сообщили в городском суде журналистам СургутИнформ-ТВ.

«Им предъявлены обвинения по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Это превышение должностных полномочий группой лиц (по предварительному сговору или организованной группой) из корыстной или иной личной заинтересованности. Чиновникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

По данным следователей, Шаров и Дворников помогли продать пакет акций компании «Агентство воздушных сообщений» в декабре 2023 года по заниженной цене. Сделка обошлась в 125 миллионов рублей, так как, по их мнению, объект был убыточным.