Интерес к чтению в России вырос почти в полтора раза за десять лет

За последние десять лет в России почти в полтора раза вырос интерес к чтению. В 2014 году о любви к книгам говорили 48% жителей страны, сейчас уже 66%. На практике читают семь из десяти россиян, и каждый второй делает это хотя бы раз в неделю. По данным ВЦИОМ, среди молодежи читают даже чаще ‒ восемь из десяти.

При этом примерно четверть россиян книг не читают совсем. Это чаще мужчины, люди старшего возраста и те, у кого образование среднее специальное и ниже.

У разных поколений свои предпочтения. Молодые люди в основном выбирают учебные и профессиональные книги ‒ около 70% этой возрастной группы. Люди постарше чаще читают художественную литературу ‒ более 60%.

Около 60% читателей по-прежнему выбирают бумажную книгу. Но чтение с телефона становится все популярнее, особенно среди молодежи, где телефон и бумажный формат почти сравнялись. Электронные ридеры используют реже: примерно 6% жителей села и около 20% жителей крупных городов.

Интерес к научной литературе заявляют две трети россиян, но действительно читают такие книги только около 30%. Остальные делают это редко ‒ несколько раз в год. Главные причины ‒ сложность текстов и ощущение, что такая литература далека от повседневных дел.

Между тем, в 2024 году самым читающим регионом России стала Югра. В округе ежегодно проводят более 20 тысяч мероприятий, которые посещают 450 тысяч человек в очном формате и 1,8 миллиона пользователей онлайн.

На региональном уровне лидером по чтению стал Сургут. По итогам окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» город второй год подряд занял первое место среди 22 муниципалитетов. В 2024 году, по данным администрации, городские библиотеки провели 4 579 мероприятий, зарегистрировали 64 773 читателей и выдали 1 108 569 книг и документов.

В 2023 году Сургут также занял первое место в конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры».

При этом в опросе siapress.ru оказалось, что сами сургутяне читают не так уж и регулярно. Половина участников признались, что читают много и постоянно, 38,2% берутся за книги лишь время от времени, а 11,8% не читают вовсе.

Тем временем в Сургуте сокращается офлайн-книжная инфраструктура. На проспекте Ленина, 38 прекращает работу точка сети «Читай-город».