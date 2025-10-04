16+
​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина

Сеть книжных магазинов «Читай-город» сократила одну из своих точек в Сургуте

Фото: 2ГИС, скрин с сайта «Читай-город»

В Сургуте прекращает работу точка книжного магазина «Читай-город» на проспекте Ленина, 38. Причиной стало сокращение, рассказал корреспонденту siapress.ru источник, знакомый с ситуацией.

Всего в Сургуте было три магазина «Читай-город» – у кольца Основателям, в ТРЦ «Аура» и ТРЦ «Сургут Сити Молл». На официальном сайте компании сейчас указаны только две торговые точки.

Редакция siapress.ru направила в «Читай-город» официальный запрос для уточнения информации. На момент публикации ответ еще не поступил. Материал будет дополняться.


Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:25
«Читай-город» хороший книжный магазин, но цены на книги там стали не по карману читателям. Оборота у «Читай-города» нет. Вот и закрыли. А мы кричим, «читай-читай книги». А купить хорошо оформленную книгу в «Читай-городе» мигрант не может. И не только не может иностранный мигрант. Покупка книг в «Читай городе» стала роскошью. Закрытие книжного магазина на Ленина, 38 это тревожный звоночек для полумиллионного города. Деградация города начинается с закрытием книжных лавок и книжных магазинов.

