Сеть книжных магазинов «Читай-город» сократила одну из своих точек в Сургуте

В Сургуте прекращает работу точка книжного магазина «Читай-город» на проспекте Ленина, 38. Причиной стало сокращение, рассказал корреспонденту siapress.ru источник, знакомый с ситуацией.

Всего в Сургуте было три магазина «Читай-город» – у кольца Основателям, в ТРЦ «Аура» и ТРЦ «Сургут Сити Молл». На официальном сайте компании сейчас указаны только две торговые точки.

Редакция siapress.ru направила в «Читай-город» официальный запрос для уточнения информации. На момент публикации ответ еще не поступил. Материал будет дополняться.