Совладельцев «Корпорации СТС» задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержаны бизнесмен Алексей Бобров, совладелец компаний «Облкомунэнерго» и «Корпорация СТС», а также председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на собственные источники.

«Алексея Боброва доставили из Москвы в Екатеринбург, где оформили задержание по статье 91 УПК РФ (на 48 часов). На этом же основании задержана и ближайшая соратница Алексея Боброва и Артема Бикова Татьяна Черных. Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия», − передает издание.

Отмечается, что Татьяна Черных является одним из конечных владельцев «Корпорации СТС» вместе с Артемом Биковым, Алексеем Бобровым и Еленой Радченко, а также занимает пост председателя совета директоров. Ей принадлежит 9,86 % компании, уставный капитал которой составляет 1,227 млрд рублей. В 2024 году корпорация показала почти миллиард рублей чистой прибыли, а ее баланс составил 23 млрд рублей.

Напоминаем, судебное разбирательство по иску Генеральной прокуратуры РФ о национализации активов группы компаний «Корпорация СТС» 22 сентября было переведено в закрытый режим. Позже стало известно, что 40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС».