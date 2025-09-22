Заседание об изъятии активов «Корпорации СТС» пройдет в закрытом режиме

Судебное разбирательство по иску Генеральной прокуратуры РФ о национализации активов группы компаний «Корпорация СТС» 22 сентября было переведено в закрытый режим. Такое решение принято по ходатайству прокуратуры. Однако одна из компаний-ответчиков — «Облкоммунэнерго» — заявила возражения, текст которых оказался в распоряжении РБК Тюмень.

В документе компания указывает, что закон содержит исчерпывающий перечень оснований для закрытия процесса, но Генпрокуратура якобы не представила доказательств наличия хотя бы одного из них.

«Статус третьих лиц без самостоятельных требований не предполагает обсуждения интимных подробностей их личной жизни. При необходимости защиты персональных данных несовершеннолетних достаточно применения альтернативных мер: неоглашения персональных данных, использования инициалов вместо полных имен, предупреждения присутствующих об ответственности за разглашение охраняемых сведений», — отмечается в возражении.

Напомним, иск Генпрокуратуры касается обращения в доход государства активов, связанных с бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, включая компании «Корпорация СТС», «Интертехэлектро — Новая генерация» и «Курганская ТЭЦ».