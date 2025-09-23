Иск о «Корпорации СТС» оставил без доступа к счетам клиентов «Агропромкредита»

Около 40 тысяч физических лиц и полторы тысячи юридических лиц не могут воспользоваться своими средствами в банке «Агропромкредит» из-за обеспечительных мер, связанных с иском Генпрокуратуры РФ о конфискации активов уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС». Об этом сообщил представитель банка Александр Белоконев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга, указали РИА Новости.

По его словам, ограничение доступа произошло после того, как прокуратура обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Решение о закрытии судебного процесса лишает граждан возможности получать достоверную информацию о происходящем.

Еще 18 сентября банк предупреждал на своем сайте о перебоях в работе отдельных сервисов, включая оплату по картам и переводы через СБП.

Иск Генпрокуратуры поступил в суд 10 сентября. В нем ведомство требует изъять в доход государства активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, включая долю в АО «Облкоммунэнерго» и другие предприятия. Ответчиками по делу проходят 14 физических лиц и 20 компаний, среди них ‒ бывшие министры Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков, а также и.о. вице-губернатора региона Олег Чемезов.

По данным Генпрокуратуры, «Корпорация СТС» монополизировала поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с ТКО в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Ведомство утверждает, что доходы холдинга выводились за рубеж в обход указа президента, сумма превышает 12 млрд рублей.

