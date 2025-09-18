34 ответчика, десятки юрлиц и полный запрет на любые сделки − масштаб дела против Бикова и Боброва беспрецедентен

Ленинский районный суд Екатеринбурга 22 сентября проведёт предварительное заседание по иску Генпрокуратуры к бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву − владельцев «Корпорации СТС» и связанных с ней энергетических структур в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает FAKTOLOGIA.

Суть претензий сводится к подозрению в систематическом использовании служебного положения для вывода бюджетных средств и активов подведомственных госкомпаний. Деньги, по версии прокуратуры, тратились не на выполнение социальных функций в сфере ЖКХ и энергетики, а на покупку личной недвижимости, зарубежных активов и создание коммерческой сети, отмечает издание.

Из материалов суда следует, что у части фигурантов дела имеются иностранные паспорта, вид на жительство, зарубежная недвижимость и банковские счета в странах ЕС и Израиля. Это стало основанием для применения беспрецедентных обеспечительных мер, чтобы предотвратить возможный вывод активов за рубеж.

Как отмечает информационное агентство, по ходатайству Генпрокуратуры суд наложил арест на:

все акции и доли в ключевых компаниях;

всю недвижимость, транспорт и интеллектуальную собственность;

все денежные средства, за исключением необходимых для выплаты зарплат, налогов и расчетов с подрядчиками.

Дополнительно запрещены любые реорганизации, ликвидации, сделки с активами, а Росреестру и ФНС запрещено вносить изменения в реестры.

Юристы считают, что этот иск показывает ужесточение государственной политики в отношении сомнительных капиталов и схем легализации. В отличие от прежней практики, теперь конфискации подлежат не только прямые активы подозреваемых, но и все, что они успели переписать на другие юрлица или вывести в другие регионы и отрасли.

В иске указаны 34 ответчика, включая 14 физлиц. В деле участвуют 25 организаций из всех регионов Урала.

