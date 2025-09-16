«Корпорация СТС» Бикова и Боброва опровергла обвинения Генпрокуратуры

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135598"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dipQKGqxuN6ACTUKOEW47XqlJEUIj8pHq1AbEkIZkHct3MrZhBgOIu5V04DcP3hUnAu0Re6mCbIExuk1aUIidqcqHIPGRUWnoGLl/gRhJomJEbmCHQAvny5SGk7nWmmM"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dipQKGqxuN6ACTUKOEW47XqlJEUIj8pHq1AbEkIZkHct3MrZhBgOIu5V04DcP3hUnAu0Re6mCbIExuk1aUIidqcqHIPGRUWnoGLl/gRhJomJEbmCHQAvny5SGk7nWmmM"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926021"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135569"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Sw0ISWzH0RtALwXDG44G205MQCHZq0qk2EM2i3NW9Q9qypyxKl26A7FyziE5R0UmLY4UjORo20K0SGta42t5KxulFfwlvVZODQoJlbcwy0XAYViM0+OFgM5S9M6dA/Rd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Sw0ISWzH0RtALwXDG44G205MQCHZq0qk2EM2i3NW9Q9qypyxKl26A7FyziE5R0UmLY4UjORo20K0SGta42t5KxulFfwlvVZODQoJlbcwy0XAYViM0+OFgM5S9M6dA/Rd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:21"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135598"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dipQKGqxuN6ACTUKOEW47XqlJEUIj8pHq1AbEkIZkHct3MrZhBgOIu5V04DcP3hUnAu0Re6mCbIExuk1aUIidqcqHIPGRUWnoGLl/gRhJomJEbmCHQAvny5SGk7nWmmM"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dipQKGqxuN6ACTUKOEW47XqlJEUIj8pHq1AbEkIZkHct3MrZhBgOIu5V04DcP3hUnAu0Re6mCbIExuk1aUIidqcqHIPGRUWnoGLl/gRhJomJEbmCHQAvny5SGk7nWmmM"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926021"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135569"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Sw0ISWzH0RtALwXDG44G205MQCHZq0qk2EM2i3NW9Q9qypyxKl26A7FyziE5R0UmLY4UjORo20K0SGta42t5KxulFfwlvVZODQoJlbcwy0XAYViM0+OFgM5S9M6dA/Rd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Sw0ISWzH0RtALwXDG44G205MQCHZq0qk2EM2i3NW9Q9qypyxKl26A7FyziE5R0UmLY4UjORo20K0SGta42t5KxulFfwlvVZODQoJlbcwy0XAYViM0+OFgM5S9M6dA/Rd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:21"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,0718   EUR  97,4502  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Обвинения не соответствуют действительности»: «Корпорация СТС» выступила с заявлением насчет иска Генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства

«Корпорация СТС» Бикова и Боброва опровергла обвинения Генпрокуратуры

«Обвинения не соответствуют действительности»: «Корпорация СТС» выступила с заявлением насчет иска Генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Корпорация СТС», связанная с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, опубликовала официальное заявление в ответ на иск Генеральной прокуратуры РФ, потребовавшей изъятия активов в доход государства. В документе, который предоставили siapress.ru, опровергается ряд обвинений, изложенных в публикациях СМИ и заявлении надзорного ведомства.

В «СТС» подчеркнули, что большая часть активов компании была построена с нуля или приобретена задолго до 2010 года, а доля АО «Облкоммунэнерго» в совокупной выручке группы составляет менее 3%. Там также напомнили, что попытка прокуратуры Свердловской области оспорить законность формирования доли «Облкоммунэнерго» в 2016 году завершилась отказом в иске − имущество так и осталось в собственности области.

«ГУП СО «Облкоммунэнерго» не было «высоколиквидым госпредприятием», как это утверждается в некоторых публикациях СМИ. Напротив, оно было глубоко убыточным, имело долги в размере 3,5 млрд рублей и отвечало признакам банкротства, что подтверждается судебными актами. Частными инвесторами в момент реорганизации в предприятие было вложено более 2 млрд рублей, что нормализовало его финансовое положение и позволило рассчитаться со всеми кредиторами», − следует из заявления.

Кроме того, там утверждают, что на денежные средства АО «Облкоммунэнерго» не приобреталось ни одно предприятие Алексея Боброва, Артема Бикова, «Корпорации СТС».

«Все денежные средства всегда оставались и остаются у предприятия. С 2015 года размер чистых активов АО «Облкоммунэнерго» существенно увеличился: с 3,4 млрд рублей до 10,9 млрд рублей (по состоянию на 31.12.2024). С 2016 года в рамках инвестиционной программы в реконструкцию арендованных сетей и новое строительство АО «Облкоммунэнерго» вложено более 6 млрд рублей, благодаря чему снижена аварийность, сокращены потери, обеспечен рост полезного отпуска и числа обслуживаемых потребителей. Блокирующий пакет акций АО «Облкоммунэнерго» принадлежит Правительству Свердловской области, которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств», − прокомментировала компания.

Более того, по их словам, за свою 20 летнюю деятельность группа компаний «Корпорация СТС» инвестировала в коммунальную инфраструктуру УрФО более 300 млрд рублей, ежегодно уплачивает более 40 млрд налогов в бюджеты всех уровней, построила 10% современной российской генерации для сторонних заказчиков, включая две электростанции в Калининградской области по заказу Интер РАО и электростанций в районах Крайнего Севера для компаний Роснефть, РусГидро, Форвард Энерго, Т Плюс, Русская Платина.

Отдельно корпорация опровергла распространенную в СМИ версию о «неформальных связях» с Анатолием Чубайсом, заявив, что Биков действительно был его советником, но был уволен по инициативе Чубайса в результате конфликта. Причиной конфликта, по утверждению СТС, стало несогласие Бикова с ориентацией РАО «ЕЭС» на западные комплектующие.

«Конфликт с Анатолием Чубайсом заключался в том, что последний не хотел развивать отечественное производство комплектующих для электроэнергетики, ориентировался на западных производителей», − уточнили в компании.

По словам представителей компании, все предприятия приобретались исключительно за счет собственных или кредитных средств российских банков, за исключением одного случая − строительства Курганской ТЭЦ-2 с привлечением финансирования от Чешского экспортного банка, согласованного с Минэнерго. Заявления о якобы фиктивных займах и выводе денег за рубеж компания назвала недостоверными.

В заявлении подчеркивается, что все ключевые фигуранты дела находятся в России, не обладают и не обладали иностранными паспортами, а сама корпорация продолжает выполнять все обязательства перед государством, потребителями и сотрудниками.

«Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных, упоминаемые в публикациях СМИ, постоянно проживают на территории России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в России. У Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных ни гражданства, ни ВНЖ иностранных государств нет и никогда не было. После начала СВО Артем Биков отказался от австрийского гражданства», − заявили в компании.

Компания считает, что иск стал следствием «многолетней дискредитирующей кампании», развернутой против нее в ряде оппозиционных Telegram-каналов. В корпорации выразили уверенность, что судебное разбирательство расставит все точки над «и» и подтвердит законность действий бизнесменов и самого холдинга.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием передать в собственность государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Речь идет о таких компаниях, как «Корпорация СТС», «Интертехэлектро − Новая генерация», «Курганская ТЭЦ» и других объектах энергетической инфраструктуры в Уральском федеральном округе.

Среди югорских активов, фигурирующих в иске, по информации СМИ, − энергосетевая компания «ЮТЭК-РС», которая до прихода губернатора ХМАО Натальи Комаровой принадлежала «Корпорации СТС» и правительству ХМАО на паритетных началах. Однако впоследствии доля властей ХМАО в уставном капитале компании сократилась и сейчас составляет лишь 0,00002%. Данных об открытых торгах по продаже этой доли не обнаружено, отмечает FAKTOLOGIA.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Югра-Экология». Предприятие, созданное в 2017 году как полностью государственное, в ходе непрозрачных сделок перешло под контроль «Корпорации СТС». В ту же группу ответчиков входит и крупнейший транспортный перевозчик мусора − сургутское ООО «Комтрансавто».

Перечень также включает ряд профильных коммунальных и энергетических предприятий. В их числе:

– «Нижневартовское экологическое объединение»,

– «Сургутское экологическое объединение» (обе структуры участвуют в концессиях по созданию полигонов ТКО),

– «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС),

– ООО «РЭС-Запад», зарегистрированное в Урае (принадлежит «ЮТЭК-РС», ранее принадлежало «ЮТЭК-Кода»),

– ООО «Строй-Экология», зарегистрированное в конце 2024 года в Сургуте, учредителем которого выступает тюменское ООО «ТЭО».

Помимо этого, в иске упомянуты активы, связанные с Алексеем Бобровым в сфере автодилерского бизнеса. Речь идет о следующих компаниях, зарегистрированных в Сургуте и Нижневартовске:

– ООО «Юнимоторс»,

– ООО «Автоуниверсал моторс»,

– ООО «Автоуниверсал-Премиум»,

– ООО «Автоуниверсал-Элит»,

– ООО «Автоуниверсал»,

– ООО «Автоуниверсал-статус»,

– ООО «Запсибавто» (Сургут).


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 10:50, просмотров: 561, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 13:17
Это прекрасно

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества 695
  2. «Обвинения не соответствуют действительности»: «Корпорация СТС» выступила с заявлением насчет иска Генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства 561
  3. ​Александр Моор дал старт работе форума TNF-2025 в Тюмени 536
  4. ​В Тюменской области подвели итоги выборов 492
  5. ​Сургутские НКО получили более 9 миллионов рублей грантов на свои проекты от округа 368
  6. ​Вахтовик опоздал на рейс и устроил дебош в кафе аэропорта Сургута 339
  7. ​В Нижневартовске водитель влетела в забор и попыталась скрыться с места ДТП 331
  8. Делегация из Сургута поздравила город-побратим Гомель с годовщиной со дня основания 322
  9. ​В Югре за неделю вдвое выросло число заболевших ОРВИ 292
  10. ​Схватили в последний момент: в Сургуте полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть из окна многоэтажки 261
  1. ​Опасные интернет-тренды 2857
  2. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 2424
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 2376
  4. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 2019
  5. ​Волонтеры «Транснефть – Сибири» приняли участие в экологических акциях на Ямале 1773
  6. ​На проспекте Ленина в Сургуте обновили двор по инициативе жителей 1765
  7. В Сургуте отметили 50-летие городского линейного отдела МВД на транспорте 1762
  8. Честная пятидневка 1732
  9. ​Александр Попов уходит из СПОПАТ: как изменилось предприятие за полтора года 1712
  10. ​Основные загрязнители Саймы – не мусор, а нефтепродукты и ливневые стоки 1696
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 9858
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 6642
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 6491
  4. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 6464
  5. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 5323
  6. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 4774
  7. ​Плакать нельзя учиться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4335
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 4089
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 3936
  10. ​Дикая Бара 3817

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика