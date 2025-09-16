«Корпорация СТС» Бикова и Боброва опровергла обвинения Генпрокуратуры

«Корпорация СТС», связанная с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, опубликовала официальное заявление в ответ на иск Генеральной прокуратуры РФ, потребовавшей изъятия активов в доход государства. В документе, который предоставили siapress.ru, опровергается ряд обвинений, изложенных в публикациях СМИ и заявлении надзорного ведомства.

В «СТС» подчеркнули, что большая часть активов компании была построена с нуля или приобретена задолго до 2010 года, а доля АО «Облкоммунэнерго» в совокупной выручке группы составляет менее 3%. Там также напомнили, что попытка прокуратуры Свердловской области оспорить законность формирования доли «Облкоммунэнерго» в 2016 году завершилась отказом в иске − имущество так и осталось в собственности области.

«ГУП СО «Облкоммунэнерго» не было «высоколиквидым госпредприятием», как это утверждается в некоторых публикациях СМИ. Напротив, оно было глубоко убыточным, имело долги в размере 3,5 млрд рублей и отвечало признакам банкротства, что подтверждается судебными актами. Частными инвесторами в момент реорганизации в предприятие было вложено более 2 млрд рублей, что нормализовало его финансовое положение и позволило рассчитаться со всеми кредиторами», − следует из заявления.

Кроме того, там утверждают, что на денежные средства АО «Облкоммунэнерго» не приобреталось ни одно предприятие Алексея Боброва, Артема Бикова, «Корпорации СТС».

«Все денежные средства всегда оставались и остаются у предприятия. С 2015 года размер чистых активов АО «Облкоммунэнерго» существенно увеличился: с 3,4 млрд рублей до 10,9 млрд рублей (по состоянию на 31.12.2024). С 2016 года в рамках инвестиционной программы в реконструкцию арендованных сетей и новое строительство АО «Облкоммунэнерго» вложено более 6 млрд рублей, благодаря чему снижена аварийность, сокращены потери, обеспечен рост полезного отпуска и числа обслуживаемых потребителей. Блокирующий пакет акций АО «Облкоммунэнерго» принадлежит Правительству Свердловской области, которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств», − прокомментировала компания.

Более того, по их словам, за свою 20 летнюю деятельность группа компаний «Корпорация СТС» инвестировала в коммунальную инфраструктуру УрФО более 300 млрд рублей, ежегодно уплачивает более 40 млрд налогов в бюджеты всех уровней, построила 10% современной российской генерации для сторонних заказчиков, включая две электростанции в Калининградской области по заказу Интер РАО и электростанций в районах Крайнего Севера для компаний Роснефть, РусГидро, Форвард Энерго, Т Плюс, Русская Платина.

Отдельно корпорация опровергла распространенную в СМИ версию о «неформальных связях» с Анатолием Чубайсом, заявив, что Биков действительно был его советником, но был уволен по инициативе Чубайса в результате конфликта. Причиной конфликта, по утверждению СТС, стало несогласие Бикова с ориентацией РАО «ЕЭС» на западные комплектующие.

«Конфликт с Анатолием Чубайсом заключался в том, что последний не хотел развивать отечественное производство комплектующих для электроэнергетики, ориентировался на западных производителей», − уточнили в компании.

По словам представителей компании, все предприятия приобретались исключительно за счет собственных или кредитных средств российских банков, за исключением одного случая − строительства Курганской ТЭЦ-2 с привлечением финансирования от Чешского экспортного банка, согласованного с Минэнерго. Заявления о якобы фиктивных займах и выводе денег за рубеж компания назвала недостоверными.

В заявлении подчеркивается, что все ключевые фигуранты дела находятся в России, не обладают и не обладали иностранными паспортами, а сама корпорация продолжает выполнять все обязательства перед государством, потребителями и сотрудниками.

«Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных, упоминаемые в публикациях СМИ, постоянно проживают на территории России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в России. У Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных ни гражданства, ни ВНЖ иностранных государств нет и никогда не было. После начала СВО Артем Биков отказался от австрийского гражданства», − заявили в компании.

Компания считает, что иск стал следствием «многолетней дискредитирующей кампании», развернутой против нее в ряде оппозиционных Telegram-каналов. В корпорации выразили уверенность, что судебное разбирательство расставит все точки над «и» и подтвердит законность действий бизнесменов и самого холдинга.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием передать в собственность государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Речь идет о таких компаниях, как «Корпорация СТС», «Интертехэлектро − Новая генерация», «Курганская ТЭЦ» и других объектах энергетической инфраструктуры в Уральском федеральном округе.

Среди югорских активов, фигурирующих в иске, по информации СМИ, − энергосетевая компания «ЮТЭК-РС», которая до прихода губернатора ХМАО Натальи Комаровой принадлежала «Корпорации СТС» и правительству ХМАО на паритетных началах. Однако впоследствии доля властей ХМАО в уставном капитале компании сократилась и сейчас составляет лишь 0,00002%. Данных об открытых торгах по продаже этой доли не обнаружено, отмечает FAKTOLOGIA.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Югра-Экология». Предприятие, созданное в 2017 году как полностью государственное, в ходе непрозрачных сделок перешло под контроль «Корпорации СТС». В ту же группу ответчиков входит и крупнейший транспортный перевозчик мусора − сургутское ООО «Комтрансавто».

Перечень также включает ряд профильных коммунальных и энергетических предприятий. В их числе:

– «Нижневартовское экологическое объединение»,

– «Сургутское экологическое объединение» (обе структуры участвуют в концессиях по созданию полигонов ТКО),

– «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС),

– ООО «РЭС-Запад», зарегистрированное в Урае (принадлежит «ЮТЭК-РС», ранее принадлежало «ЮТЭК-Кода»),

– ООО «Строй-Экология», зарегистрированное в конце 2024 года в Сургуте, учредителем которого выступает тюменское ООО «ТЭО».

Помимо этого, в иске упомянуты активы, связанные с Алексеем Бобровым в сфере автодилерского бизнеса. Речь идет о следующих компаниях, зарегистрированных в Сургуте и Нижневартовске:

– ООО «Юнимоторс»,

– ООО «Автоуниверсал моторс»,

– ООО «Автоуниверсал-Премиум»,

– ООО «Автоуниверсал-Элит»,

– ООО «Автоуниверсал»,

– ООО «Автоуниверсал-статус»,

– ООО «Запсибавто» (Сургут).