Генпрокуратура утверждает, что активы Боброва и Бикова получены через неформальные связи, в том числе с Чубайсом

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием передать в собственность государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Речь идет о таких компаниях, как «Корпорация СТС», «Интертехэлектро − Новая генерация», «Курганская ТЭЦ» и других объектах энергетической инфраструктуры в Уральском федеральном округе. В Югре − это несколько крупных и малоизвестных компаний, в том числе банк «Агропромкредит», «Сургутские городские электрические сети», энергосбытовая компания «Восток» и другие.

По версии прокуратуры, Бобров и Биков приобрели активы с помощью неформальных связей с высокопоставленными чиновниками, в том числе с бывшим главой РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом. Это якобы дало бизнесменам доступ к закрытой информации − о доходах, структуре собственности и ликвидных активах энергетических компаний.

«В результате коррупционного сговора подконтрольная Бикову А.Э. и Боброву А.О. группа компаний «Корпорация СТС» безвозмездно получила принадлежащее государству имущество. За счет незаконно полученных активов Биков А.Э. и Бобров А.О. скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа. При этом от исполнения обязательств по инвестированию в модернизацию коммунальной инфраструктуры отказались. При поддержке руководителей органов власти регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, деятельность стали осуществлять исключительно за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов», − ссылается на данные Генпрокуратуры РБК.

Подробности дела и официальные комментарии пока не представлены. Материал будет дополняться.