Производитель мясных деликатесов о том, как сон стал бизнесом

Продолжаем цикл интервью АНО «Лаборатория успеха» с представителями креативных индустрий Югры. Сегодня поговорим о том, как совмещать производство мясных деликатесов и организацию гоночных трасс, где искать поддержку локальному производителю и почему в Югре не конкурируют, а помогают друг другу – с производителем мясных деликатесов «Сибирские рецепты», спортивным судьей первой категории Российской автомобильной федерации, автором спортивных трасс чемпионатов ХМАО-Югры по трофи-рейдам Александром Сергеевым.

Два дела − одна страсть: как совмещать хобби и работу

Александр Сергеев – разносторонний человек. Он производит мясные деликатесы, организует соревнования по трофи-рейдам (гонки на внедорожниках по пересечённой местности), судит их, разрабатывает трассы. И это далеко не все.

«Надо двигаться вперёд, нельзя останавливаться на достигнутом. Постоянно хочется изучить что-то новое, не сидеть на диване», – объясняет Александр.

Совмещать такие разные занятия непросто: «Иногда волосы на голове вырываешь, потому что здесь, в цеху, надо переработать пару сотен килограммов мяса – и тут же ты уже начал готовить соревнования. Но это интересно».

Однако Александр уже привык к такому темпу, для него это образ жизни: «Жить в таком режиме интересно, новые люди тебя постоянно окружают, новые впечатления получаешь».

Сон, ставший явью

Желание заняться производством мясных деликатесов у Александра появилось спонтанно – ему приснился сон. «Пришел я к этому достаточно легко, мне приснился сон когда-то, давным-давно, с этими рецептами, с этой технологией, я решил попробовать», – рассказывает Александр. Несколько лет он экспериментировал дома, продавал через сарафанное радио и мессенджеры: «Поначалу я практиковал дома, но уже мечтал о своем цехе».

Потом случилась пандемия, открытие цеха откладывалось снова и снова, но желание осуществить задуманное не ушло: «13 января 2023 года я проснулся и сказал себе: либо сейчас, либо никогда. Компания «Сибирские рецепты» появилась 26 января 2023 года».

Сегодня у Александра 17 деклараций на продукцию, а начинал он с пяти. В планах получить маркировку «3+» для детского питания. «Я не встречал местных производителей, у которых на этикетке есть этот значок. Это будет шаг не только для меня, а для экономики всего края».

Выставка «Товары Земли Югорской» и премия «Лучший вкус Югры»

Александр – постоянный участник окружной выставки «Товары Земли Югорской», где представлял свою продукцию уже пять раз. А в прошлом году получил престижную награду – премию «Лучший вкус Югры» по экспертной оценке.

Особое место в его деятельности занимает социальная миссия. Александр руководил проектом от сургутских производителей, приуроченным к 80-летию Великой Победы. В рамках проекта он и его коллеги ездили к ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

«Нефтяники увозили пачками»: как югорский производитель удивляет даже бывалых гостей

Одна из самых ярких историй признания случилась на выставке «Нефтегаз». «В первый день выставки нефтяники покупали нашу продукцию по пачке – попробовать. А на второй и третий день они уже брали с запасом, чтобы им хватило, и чтобы они могли увезти это домой», – с теплотой вспоминает Александр.

Для него это особенный момент: «Очень приятно осознавать, что твоей продукцией хотят удивить людей в средней полосе, не только родственников, но и руководителей других структур. Это значит, что мы тоже можем все это делать, и лучше, чем многие».

Оленина как местная аптечка: полезные свойства, о которых знают не все

Александр особенно заботится о качестве и пользе своей продукции. Особое место в его линейке занимает оленина и, в частности, сердце оленя.

«Оленина – очень чистое мясо, очень полезное. В нем не только большое количество белка. Бульоны из оленины часто рекомендуют при различных заболеваниях. Это наша местная аптечка, которая ходит по лесам и ест ягель», – объясняет производитель.

Отдельного внимания заслуживает сердце оленя: «В магазинах оно стоит очень дорого, но оно своих денег стоит. Люди, страдающие стрессом и хроническим недосыпанием, а у нас на Севере с этим большая проблема из‑за нехватки солнца, если есть сердце оленя регулярно, будут ходить бодрячком. Это такой природный энергетик».

Одна из самых успешных позиций – чипсы из сердца северного оленя. «Люди, которые не любят ливер, печень, сердце, почки, за моими чипсами стоят в очереди. Им нравится!» − радуется Александр.

Для него это высшее признание: «Я добился своего, меня признало общество как производителя еды. Осознавать, что я это сделал, что прошёл через все и добился результатов – это такое удовлетворение».

Поддержка от округа и коллег

Александр подтверждает: округ поддерживает локальных производителей. «Администрации города, района, округа, края периодически дают возможность получать субсидии и гранты. Торгово-промышленный отдел напоминает сетям, что мы есть, что с нами надо считаться».

Проводятся семинары, встречи с Роспотребнадзором, консультации: «Объясняют, как и что делать, чтобы не боялись и шли только вперед. С улыбкой на лице».

Особенно Александр ценит атмосферу среди местных производителей: «Мы здесь как семья названных братьев и сестер. Вроде все чужие друг другу люди, но когда случаются сложности, все помогают. Это приятно».

Партнеры среди югорских производителей

На вопрос о партнерах среди югорских гастрономических производителей Александр отвечает честно: конкуренции нет, каждый в своей нише. Он с уважением отзывается о компании «Гурмелле» из Нижневартовска: «Смотрю на них, как они делают, и пытаюсь удивить чем-то подобным».

При этом подчеркивает свою уникальность: «Сыровяленой продукцией в округе никто не занимается. Мы единственные».

Чего не хватает: не жаловаться, а делать

На вопрос о том, чего не хватает в регионе, Александр отвечает неожиданно: «Я не из тех, кому чего-то не хватает. Если нужно – беру и добиваюсь».

Более того, он считает, что к молодым предпринимателям иногда относятся слишком лояльно: «Я бы кое-где ужесточил контроль. Но в целом округ и власти без конца нам помогают. Всегда придут, подскажут, расскажут».

Единственное, что он бы добавил – навигацию для новичков: «Первый год я потратил кучу лишних денег на ненужные бумаги. Если бы кто-то объяснил, за что хвататься в первую очередь, сэкономил бы очень много». И сам готов быть таким проводником: «Обращайтесь за советом – подскажу, что делать, а чего не надо».

Планы: своя земля, свой цех и… самолет

Александр смотрит далеко вперед. В планах выйти за пределы Уральского федерального округа, построить собственный цех (сейчас работает на арендованных мощностях), запустить линейку сублимированных каш на мясных бульонах. Есть мысли о поставке продукции Роскосмосу и Минобороне.

И есть у него мечта, которую он не скрывает и не стесняется: «Купить себе подобие Гольфстрима – реактивный самолет на 12 мест. Дикая мечта любого мальчишки, который хотел стать летчиком. Мне 42, и я от этой идеи так и не отказался. Иду к ней маленькими, уверенными шагами».

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Александра Сергеева за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

