Почему нужно не ждать, а действовать, расскажет художница с многолетним опытом и первый event-иллюстратор в Сургуте

Как соединить моду и живопись? В новом материале цикла интервью АНО «Лаборатория успеха» с представителями креативных индустрий – художник и графический дизайнер, резидент АРТ-резиденции «Квартира», победитель и лауреат российских и международных конкурсов, автор персональных выставок, член жюри «Студвесна», спикер форума «Точка» и арт-эксперт форума «Город и я» – Маша Юшманова. Она рассказала, как формируется творческое комьюнити в Сургуте, почему оно становится все активнее, где можно увидеть работы локальных художников и чего сегодня не хватает креативной среде округа.

На стыке моды и искусства

Маша Юшманова – человек, который нашел себя сразу в нескольких творческих сферах. Одна из них – fashion-скетч: быстрые, стильные зарисовки гостей на мероприятиях. «В этом процессе я вдохновляюсь людьми, их стильными, креативными образами, необычными чертами лица», – рассказывает Маша.

Вторая сфера – современное актуальное искусство. Здесь она обращается к совсем другим вещам: «Современные процессы в обществе, психология людей, взаимоотношения, коммуникации. Я показываю это через текст, через игру слов, экспериментирую с материалами. Современный художник – это не только холст и масло, а вообще все что угодно».

В ближайших планах – создание масштабного объекта лэнд-арта. Машу вдохновляет фестиваль «Архстояние» в Никола-Ленивце под Москвой, где художники создают огромные экологичные объекты из дерева и других природных материалов, которые вступают в диалог с местом и природой. «Было бы идеально провести что-то подобное в Югре», – мечтает она.

«Югра выбрала меня»: почему художник остается в Сургуте

Маша переехала в Югру 14 лет назад вслед за мужем. Тогда она работала графическим дизайнером в типографии и не думала о большом творчестве. Но после рождения двоих детей произошло «собственное перерождение».

«Мне захотелось именно рисовать. Не просто быть графическим дизайнером, а быть художником. Постепенно, постепенно я начала развиваться именно здесь, именно в Югре», – делится она.

Сегодня Машапервый event-иллюстратор в Сургуте, кто рисует гостей на мероприятиях в формате живого скетчинга. «Мне приятно быть причастной к развитию креативных индустрий в округе. Я хочу приблизить нас к столицам, чтобы нас было видно из крупных городов».

Где искать поддержку: АРТ-резиденция «Квартира», гранты и мастер-классы

Когда речь заходит о возможностях для творческих людей в Сургуте, Маша Юшманова первым делом называет сургутскую АРТ-резиденцию «Квартира». И не случайно.

«Творческим людям, конкретно в Сургуте, я рекомендую обязательно обратиться в сургутскую арт-резиденцию. Она у нас существует уже несколько лет, но многие до сих пор не знают, даже какие-то мои знакомые художники», – с сожалением отмечает Маша.

Арт-резиденция, по словам художницы, стала настоящим центром поддержки креативных индустрий в городе. «Они рассказывают всегда про программы, гранты, которые можно получить. Предоставляют на льготных условиях аренду помещений для проведения мастер-классов, для других активностей, просто для работы – мастерские», – перечисляет Маша.

Кроме того, резиденция проводит ярмарки для ремесленников. «Все ремесленники, мои знакомые, там участвовали. Недавно был проект «СтартАРТ», в рамках которого было много ярмарок в торговых центрах, в «Старом Сургуте», – рассказывает она.

Отдельное направление – поддержка видеоигр и нейросетей. «Казалось бы, в противоположной абсолютно стороне, но это тоже часть креативных индустрий. Если вы занимаетесь этим, можете обратиться в арт-резиденцию и получить разные варианты поддержки», – подчеркивает Маша.

Особенно ценным художница считает приглашение резиденцией федеральных спикеров. «Не так давно был Дмитрий Котов, у него были очень полезные практикумы по личному бренду. Также приглашают наших знакомых местных спикеров по ораторскому мастерству», – говорит она.

Для Маши это принципиально важно: «Творчество – это не только как делать что-то руками, но и как себя подать, как себя представить. В этом плане арт-резиденция тоже помогает».

Как рождаются коллаборации: не ждать, а действовать

У Маши много коллабораций – с художниками, мастерами, местными брендами одежды: «Как не банально, это личные знакомства. Но я активно пишу сама новым организациям, с кем мне хотелось бы сотрудничать. Не стоит ждать, что все придут к тебе».

Она признается, что как любой творческий интроверт иногда мечтает, чтобы все узнавали о ней самостоятельно. Но реальность диктует другое: «Я стараюсь быть видимой, появляться на мероприятиях, мониторить события. Сейчас нужно не 3 касания, а 33, чтобы тебя заметили».

Один из самых запоминающихся проектов последнего года – сотрудничество с югорским брендом одежды «UGRA'S BRAND». Маша нарисовала серию иллюстраций с видами города для фирменных пакетов. Первой стала иллюстрация Сургутского государственного университета: «Я нарисовала первую иллюстрацию, это вид нашего университета, она была нарисована на планшете, но в такой ручной технике».

Об авторском праве и сложностях художника

На вопрос о сложностях в работе художника Маша отвечает честно: «Авторское право – тема сложная. В нашей стране пока никто не хочет сильно заморачиваться с лицензиями на месяц, на год, на два».

На практике это выглядит так: художник и заказчик договариваются о сотрудничестве. Если заказчик указывает авторство, он попросит выполнить работу за меньшую стоимость. Если указания авторства нет – художник продает полное авторское право, и работа используется в любых коммерческих целях. «Выставляем комфортную для себя цену – и все».

Как устроено творческое комьюнити в Сургуте

По словам Маши, в городе сложилось сразу несколько творческих объединений, и каждое живет своей жизнью, но при этом они не изолированы друг от друга.

Одно из самых активных – сообщество сургутских дизайнеров, которое организовал Игорь Нестеренко. У них есть общий чат, где участники могут задать вопрос, обсудить профессиональные темы. «Я, допустим, могу написать туда: «Ребята, кто хочет взять заказ такого рода?», – рассказывает Маша. Там же можно организовать совместный проект, добавляет она.

Еще одна важная точка притяжения – Дом культуры «Невесомость». Там устраивают арт-батлы, творческие тусовки, активно взаимодействуют с музыкантами. Атмосфера там живая, драйвовая, и это привлекает самых разных творческих людей.

При этом Маша признает: хотелось бы еще большего. «Хотелось бы, чтобы люди как-то еще плотнее коммуницировали», – говорит она. Но тут есть одна особенность, которую она подмечает с иронией и пониманием. В творческой среде, объясняет Маша, силен момент интровертности. Однако, по мнению художницы, это нормально. Каждый творческий человек по-своему выстраивает коммуникацию. И главное, что процесс идет: «Хорошо, что в целом что-то есть, и потихонечку, мне кажется, этого становится все больше и больше в Сургуте. И это приятно».

Чего не хватает: обмен опытом с крупными городами и другими регионами

Главное, чего, по мнению Маши, не хватает югорским креативным индустриям, это обмена опытом.

«Мне бы хотелось больше федеральных спикеров из разных творческих профессий. Арт-резиденция этим занималась, но хотелось бы почаще. И, наоборот, для наших специалистов – выезд за пределы Югры, в другие регионы».

Она уверена: «Не хочется быть в замкнутой структуре. Обмен опытом с другими регионами только в плюс для развития нашего округа».

Где увидеть работы локальных художников

Прямо сейчас работы Маши можно увидеть на совместной выставке в ТРЦ «Аура». «У нас с другой художницей, Евгенией Буториной, абсолютно разные работы, разные стили. Тем интереснее – можно сложить свое впечатление».

Также Маша советует подписаться на арт-резиденцию и следить за афишей – там постоянно проходят мастер-классы и интересные мероприятия.

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Машу Юшманову за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

