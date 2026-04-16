ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  75,2346   EUR  88,7303  

Новости

Больше новостей
Мечтаете о полете в космос?
Комментировать
0
Вы счастливы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Алёна Поль: «Человеку нужен человек, для остального найдется время»

Сургутская певица с опытом федерального масштаба − о том, как начинающему музыканту найти свой путь

​Алёна Поль: «Человеку нужен человек, для остального найдется время»
Фото предоставлены Алёной Поль

Цикл интервью АНО «Лаборатория успеха» с представителями креативных индустрий Югры продолжается. Алёна Поль – участница шоу «Голос» на Первом канале, проекта «Успех» на СТС, джазовых фестивалей в Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге, а также создатель студии «Пой с Поль» рассказала, почему остается в Югре, как изменился Сургут за последние годы и может ли сегодня начинающий музыкант заявить о себе без продюсера и дорогой студии.

«Это мой дом»: почему сонграйтер остается в Югре

Алёна Поль родилась и выросла в Сургуте. Здесь живет ее семья, здесь ее ученики, друзья и единомышленники. Вопрос о переезде в столицу для нее стоит не так, как для многих творческих людей.

«Это ощущение опоры, ощущение того, что ты на своем месте, со своими людьми. Это самое важное. Город и округ – это, прежде всего, атмосфера и люди, которые становятся твоими, даже если это не родственники», – делится Алёна.

По ее словам, Югра богата творческими людьми, которые горят своим делом. «Всегда найдутся люди, которые поддержат любую твою идею. Ты можешь творить чудеса», – уверена певица.

Сургут сегодня: узнавая себя

На вопрос, изменился ли город за последние годы, Алёна отвечает утвердительно, но с теплотой: «Он поменялся, но у меня ощущение, что он как будто бы узнает себя, узнает какие-то свои новые грани. Обрастает новыми состояниями, новыми культурными площадками, местами, где можно чему-то научиться и вдохновиться».

Она отмечает тенденцию, которую сама наблюдает в профессиональной среде: люди уезжают в большие города, набираются опыта, вдохновения и возвращаются домой. «Я много где бываю: с концертами, фестивалями, просто в поездках. Это часть стиля жизни: напитаться и потом приехать домой, чтобы раздаривать».

Особенно Алёну радует молодежь: «Я вижу, какая невероятно крутая, горящая, ищущая молодежь. Они во многом формируют состояние культурного прорыва». Ее 15-летний сын Арсений играет на бас-гитаре и выступает на отчетных концертах студии, и это для нее лучший пример того, как творчество становится семейной историей.

Где искать поддержку: гранты, проекты и конкурс «Иди за мной»

Алёна подтверждает: округ поддерживает творческих людей. Одним из самых ярких проектов последних лет она называет «Иди за мной» – окружной конкурс, в котором Алёна выступала наставником вместе с этно-певицей Верой Кондратьевой. Кастинги проходили в нескольких городах Югры, участники собирали команды, разучивали песни, работали с репертуаром. «Очень крутой, важный и значимый проект», – вспоминает она.

Победителем в ее команде стал Ростислав. «Он поверил в свои силы и сейчас продолжает творческий путь в Москве. Этот проект стал для него стартом», – с гордостью говорит Алёна.

Кроме того, она регулярно участвует в конкурсах в качестве члена жюри, проводит мастер-классы, выступает с оркестрами и местными коллективами, например с «Сургут Экспресс-Бэндом». «Это большая поддержка и радость», – резюмирует певица.

Совет начинающим: гореть, делать и не бояться

Что делать молодому музыканту, который только начинает путь? Алёна уверена: сегодня возможностей больше, чем когда-либо.

«Раньше, в начале двухтысячных, это была более недоступная ниша. Сейчас нужно просто желание. Очень много доступных инструментов, чтобы транслировать своё творчество», – объясняет она.

Пошаговый рецепт от Алёны выглядит так:

  1. Гореть. Иметь желание, ресурс и силы.
  2. Иметь что сказать. Нужен материал: текст, музыка, хотя бы наброски.
  3. Учиться. Прокачивать навыки. Сама Алёна недавно окончила онлайн-школу Антона Маскелиаде по созданию аранжировок.
  4. Найти поддержку. Человека или группу людей, которые помогут.
  5. Делиться своим творчеством. Использовать все платформы, снимать видео, делать фотосессии.

«Сейчас не нужно обязательно иметь продюсера за плечами. Это как самиздат в литературе. Ты просто выпускаешь музыку. И нужно много выпускать, говорить», – подчеркивает она.

Как рождается песня

Процесс создания песни, по словам Алёны, сегодня стал доступнее, чем когда-либо. «Раньше считалось: обязательно нужна студия, звукорежиссер, продюсер. Сейчас это кануло в лету».

Она приводит пример Билли Айлиш, которая записала первый альбом в шкафу. «Айфон – это вообще невероятная штука. Можно записать вокальную дорожку на диктофон, обработать, и никто не отличит, записано на крутой микрофон или на телефон».

При этом профессиональные студии никуда не делись, и Алёна продолжает работать с ними. Но главное изменилось: артист сам решает, какой звук ему нужен.

Сейчас Алёна осваивает программы сама и готовит выпуск двойного релиза. «У композиций одни слова, одни эмоции, но два разных вектора звучания. Первый – более психологический, драматургический, театральный. Второй – легкая поп-версия». Это ее первый опыт, когда она сама сделала аранжировку, выступила продюсером и аранжировщиком.

Чего не хватает: площадки, фестивали и обмен опытом

Несмотря на все плюсы, Алёна видит и точки роста. Главная боль – дефицит музыкальных площадок. «Очень мало мест, где можно показать себя. Есть андерграундные площадки, есть филармония и «Нефтяник» – это мощь. А что-то среднее? Пересчитать по пальцам».

Она с теплом отзывается о галерее «Порт», парке «Сайма», галерее «Стерх», проекте «60-я параллель». Но хочется большего: «Площадок много не бывает. Было бы здорово, если бы появлялись новые, для перформансов, музыкальных коллабораций, театральных постановок».

Вторая тема – доступность обучения. Не у всех начинающих артистов есть деньги, чтобы съездить в Москву или Питер на мастер-класс. «А что, если бы мы чаще привозили крутых людей к нам? С мастер-классами, с вдохновением. Это вопрос материальных вложений, но это очень классная задача», – размышляет Алёна.

И третье – грантовая поддержка. Многие программы ориентированы на молодежь до 35 лет. «А если тебе 40, 50? Жизнь не заканчивается. Самый осознанный возраст, когда ты примерно понимаешь, что происходит, и при этом готов узнавать новое», – с улыбкой говорит певица.

Коллаборации, которые выстрелили: от джазового трио до «Пиноккио»

Алёна вспоминает три самые яркие коллаборации в своей жизни.

Первая – джазовый коллектив «Ask Trio» из Екатеринбурга. Вместе они записали три джазовых альбома, объездили с концертами всю Россию. «Невероятный опыт, потрясающие музыканты очень крутого уровня».

Вторая – спектакль «В темноте» с режиссером Александром Фокеевым. Зрители сидят в повязках и слушают историю слепой девочки-пианистки. Алёна написала музыку, выступила как актриса, певица и музыкант. «Это мощнейшая для меня коллаборация, где я выразила себя во всех ипостасях».

Третья – мюзикл «Пиноккио» с режиссером Викторией Печерниковой из Москвы. Алёна работала как коуч по вокалу с актерами и сама участвовала в спектакле. «Всего за месяц! Я прокачала свои скиллы как педагог, коуч, вокалист. И в итоге «Пиноккио» вошёл в лонг-лист «Золотой маски» и получил специальный диплом».

Отдельно она вспоминает участие в команде Димы Билана на шоу «Голос»: «Сколько он нам давал, как верил в нас. Большой артист, и при этом глубочайший человек».

Планы: новая студия, ретрит и джазовый фестиваль

У Алёны большие планы. Ближайший – двойной релиз песен. Затем поездка в Северную Осетию: «Мне нужна внутренняя сила, грядут интересные перемены».

Главное событие – открытие новой студии «Пой с Поль» в мае. «Я нашла место, которое мне по душе больше. Со своим входом, другое пространство. Страшно менять, делать ремонт, переезжать. Но сколько в этом кайфа!»

В новой студии Алёна планирует создавать поддерживающее пространство для всех, кто хочет звучать. «Не с точки зрения «успешного успеха», а как терапия. Как способ узнать себя, снять блоки, перестать бояться проявлять себя. У меня занимаются люди за 30, за 40, за 50. И дети – даже до года. Это невероятная история».

«Человеку нужен человек»

Подводя итог разговора, Алёна Поль говорит просто и очень точно: «Человеку нужен человек. Для всего остального найдется время. Важно быть рядышком друг с другом и идти туда, куда зовет сердце».

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Алёну Поль за откровенный разговор, тёплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:23, просмотров: 181, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcGEfkW реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcGEfkW реклама на siapress.ru 
последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика