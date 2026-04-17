Объясняем новые правила поступления в колледж в 2026 году в Югре и России

«Мой ребенок планирует поступить после девятого класса в колледж, но я вообще не понимаю, как это теперь работает. Какие нужны документы? Что-то изменилось в 2026 году? Правда ли, что где-то можно сдавать только два ОГЭ?» ‒ спрашивает читатель СИА-ПРЕСС Павел С.

Поступить в колледж сегодня действительно стало проще, чем несколько лет назад, но правил и нюансов меньше не стало. Разбираемся, как в 2026 году поступить в колледж, на что обратить внимание в Югре и какие изменения важно не пропустить.

Югра делает ставку на колледжи

Для ХМАО тема среднего профессионального образования (СПО) становится все более значимой. В настоящее время в регионе по программе СПО обучаются более 38 тысяч студентов в 43 образовательных организациях, сообщает Департамент образования и науки Югры.

Непосредственно программы СПО реализуют 22 региональных колледжа, а также частные организации, вузы и их филиалы.

С 2026 года округ присоединился к федеральному эксперименту по упрощенному поступлению. Теперь выпускники девятых классов могут сдать только два обязательных ОГЭ ‒ русский язык и математику ‒ и поступить на востребованные специальности.

По данным департамента, для этого уже выделено 1 675 бюджетных мест по 17 профессиям в 17 колледжах округа.

Интерес к СПО в регионе растет: в колледжах обучаются более 38 тысяч студентов, а конкурс на отдельные специальности достигает 18 человек на место.

Ранее также сообщалось, что в 2025 году в колледжи Югры смогли поступить 7 735 человек ‒ на 175 больше, чем годом ранее.

Как поступить в колледж в 2026 году

Поступить в колледж можно как после девятого, так и после 11 класса.

Основной критерий для зачисления ‒ средний балл аттестата. Именно на него в первую очередь ориентируются приемные комиссии при формировании конкурсных списков.

В отличие от вузов, результаты ОГЭ и ЕГЭ, как правило, не учитываются. Исключения возможны только в отдельных регионах, где действует эксперимент по упрощенному поступлению в систему среднего профессионального образования, а также в случаях, когда речь идет о специальных условиях приема.

При этом важно понимать: несмотря на формальную «простоту» поступления, конкурс в колледжах может быть достаточно высоким. В ряде регионов, включая Югру, он достигает двузначных значений на место, поэтому высокий средний балл аттестата остается ключевым преимуществом абитуриента.

Для ряда специальностей одного аттестата недостаточно. Для некоторых направлений предусмотрены дополнительные вступительные испытания. Они проводятся в тех случаях, когда будущая профессия требует определенных навыков, физических или психологических качеств.

К таким направлениям относятся, например:

физическая культура;

лечебное дело;

дизайн и архитектура;

музыкальное и цирковое искусство;

творческие специальности и направления, связанные с работой с людьми.

Формат таких испытаний может быть разным:

творческое задание (рисунок, композиция);

прослушивание или просмотр;

собеседование;

выполнение практического задания.

Отдельное значение имеют индивидуальные достижения. Если у абитуриента есть победы в олимпиадах, конкурсах или соревнованиях, к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы.

Как правило, такие достижения не дают дополнительных баллов напрямую, однако могут сыграть решающую роль, если у нескольких поступающих одинаковый средний балл аттестата.

Какие документы понадобятся

Для граждан России стандартный набор документов включает:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании (аттестат или диплом);

четыре фотографии;

заявление на зачисление;

документы, подтверждающие индивидуальные достижения (если есть);

договор о целевом обучении (при наличии);

медицинское заключение (для отдельных специальностей);

документы об инвалидности или ОВЗ (при необходимости).

Иностранным абитуриентам дополнительно необходимо предоставить нотариально заверенные переводы документов, если они составлены на иностранном языке.

Форма заявления при этом не является унифицированной ‒ ее разрабатывает сам колледж. В документе, как правило, указываются:

ФИО и дата рождения абитуриента;

данные паспорта;

сведения об образовании и реквизиты аттестата;

выбранная специальность и форма обучения;

необходимость общежития;

наличие особых условий (например, по состоянию здоровья).

При подаче документов абитуриент также подписывает:

согласие на обработку персональных данных;

подтверждение ознакомления с уставом колледжа;

сведения о лицензии и аккредитации;

заявление о получении СПО впервые.

Для ряда направлений обязательным является медицинский осмотр. Справка действует шесть месяцев. Она требуется, например, для медицинских, педагогических, ветеринарных и сервисных специальностей.

Когда нужно подать документы

Сроки приемной кампании в колледжи строго регламентированы и едины по всей России. Они установлены приказом Минпросвещения России №457.

Подготовка к приему начинается заранее. Не позднее 1 марта колледжи обязаны разместить на своих официальных сайтах и информационных стендах ключевую информацию:

правила приема;

перечень вступительных испытаний и формат их проведения;

список специальностей и форм обучения (очная, очно-заочная, заочная);

условия обучения на платной основе;

требования к уровню образования для поступления;

информацию о возможности подачи документов онлайн;

сведения о необходимости медицинского осмотра.

Следующий важный этап ‒ обновление данных перед стартом кампании. Не позднее 1 июня колледжи публикуют расширенную информацию:

общее количество мест по каждой специальности;

число бюджетных и платных мест;

правила подачи и рассмотрения апелляций;

сведения о наличии общежитий и количестве мест;

образец договора на платное обучение.

Непосредственно прием документов начинается летом. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня.

Основной срок подачи документов заканчивается:

‒ 15 августа ‒ для большинства специальностей;

‒ 10 августа ‒ для направлений с творческими испытаниями.

Если после этого остаются свободные места, прием могут продлить: вплоть до 25 ноября.

Как подать документы в колледж

В 2026 году абитуриенты могут выбрать наиболее удобный способ подачи документов.

Существует несколько вариантов:

Через портал «Госуслуги» ‒ при наличии подтвержденной учетной записи. Через региональные порталы. Через официальный сайт колледжа. Лично в приемной комиссии. Почтой России.

При подаче через Госуслуги есть важное преимущество: все уведомления о статусе заявления приходят в личный кабинет.

Однако есть ограничение ‒ этот способ не подходит для колледжей, подведомственных Минкультуры России.

Кто имеет право на льготное поступление

В системе СПО действуют два уровня преференций: первоочередное и преимущественное право.

Первоочередное право означает зачисление без учета академической успеваемости. К этой категории относятся, например:

Герои России;

лица, награжденные тремя орденами Мужества;

участники СВО и их дети;

дети военнослужащих и сотрудников силовых структур;

дети медработников, погибших от COVID-19.

Преимущественное право применяется, если у абитуриентов одинаковые баллы. В этом случае приоритет получают:

дети-сироты;

дети-инвалиды;

инвалиды I и II групп;

дети погибших героев;

участники боевых действий и другие категории.

Важно: любая льгота должна быть подтверждена документально.

Платное обучение в колледже

Если абитуриент не проходит на бюджетное место, он может поступить на платной основе. Стоимость обучения фиксируется в договоре, который заключается с колледжем. Изменение цены возможно только с учетом уровня инфляции.

Однако ситуация может измениться. Сейчас рассматривается законопроект, согласно которому

планируется запретить повышать стоимость обучения для студентов, поступивших в 2026-2030 годах.

Инициаторы считают, что это снизит финансовую нагрузку на семьи и сделает образование доступнее.

Целевое обучение в колледже

Еще один способ поступления ‒ целевое обучение. Этот механизм действует с 2024 года и регулируется Постановлением Правительства РФ №555.

Суть его в том, что абитуриент заключает договор с работодателем и после окончания колледжа обязан отработать у него от трех до пяти лет.

Взамен студент получает:

частичную или полную оплату обучения;

стипендию;

иногда ‒ жилье;

гарантированное трудоустройство.

Подобрать предложение можно через портал «Работа в России».

В Югре этот механизм уже активно используется. Ранее сообщалось, что в 2024 году планировалось принять 7 694 студентов колледжей по целевому обучению.

При этом отношение к системе неоднозначное: каждый пятый родитель считает условия договора слишком жесткими.

Информация взята из официального сайта Департамента образования и науки Югры и Гарант.ру