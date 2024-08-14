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​Родители негодуют: 36% югорчан недовольны условиями договоров на целевое обучение

Родители Югры высказали мнение о новом механизме целевого приема в вузы

​Родители негодуют: 36% югорчан недовольны условиями договоров на целевое обучение
Фото: ru.freepik.com

В Югре каждый пятый родитель старшеклассника считает условия договора на целевое обучение в вузах слишком строгими. Об этом сообщает сервис SuperJob.

«Как относятся к целевому обучению родители: шесть из десяти считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза. Для каждого пятого − это, в первую очередь, жесткие условия договора, которые подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения», − указали в сообщении.

48% родителей абитуриентов 2024 года рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе: узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность, в какие сроки следует подать заявление и сколько мест отведено в вузе.


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Сегодня в 13:51, просмотров: 280, комментариев: 0
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