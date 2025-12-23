16+
​Переработки до 240 часов? Что говорит трудовая инспекция Югры?

Трудовая инспекция Югры объяснила, как будут считать и оплачивать переработки, и что изменится для работников

​Переработки до 240 часов? Что говорит трудовая инспекция Югры?
Фото: freepik.com

В декабре 2025 года правительство России одобрило инициативу об увеличении годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Формально изменения еще не вступили в силу, но обсуждение уже вызвало вопросы у работников: как это будут контролировать, кто защитит от злоупотреблений и что делать, если переработки не оплатили. На эти другие вопросы корреспонденту siapress.ru ответила ВРИО руководителя Государственной инспекции труда в ХМАО-Югре Ольга Ионкина.

Кто и как будет следить за переработками?

Один из главных вопросов, который возникает у работников, – как государство будет контролировать соблюдение новых норм по переработкам и не приведет ли их увеличение к злоупотреблениям со стороны работодателей.

Как пояснили в трудовой инспекции Югры, отдельного механизма контроля вводить не планируется. Надзор за соблюдением трудового законодательства будет осуществляться в рамках уже действующих процедур.

«Контроль за соблюдением норм трудового законодательства осуществляется в рамках плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. Основания и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий установлены статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», – указала Ольга Ионкина.

Таким образом, работодателей будут проверять так же, как и раньше: в рамках плановых проверок или по обращениям работников. Увеличение годового лимита переработок само по себе не означает автоматического усиления контроля, но и не снимает с работодателей обязанности соблюдать требования Трудового кодекса.

Можно ли просто вписать новые переработки в коллективный договор?

Еще один важный момент – как именно работодатели смогут узаконить повышенные переработки. Ответ инспекции здесь однозначен: без формального закрепления в документах это невозможно.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации предполагает внесение изменений в отраслевые соглашения и (или) коллективные договоры, в которых закреплены порядок, условия и лимиты такой работы», – пояснила спикер.

А как же здоровье: всех ли можно привлекать к переработкам?

По словам Ольги Ионкиной, даже при увеличении лимита действующие ограничения никуда не исчезают: есть категории работников, которых нельзя или можно привлекать к переработкам только с особыми условиями.

«Трудовым законодательством определены категории работников, которых запрещено привлекать к сверхурочным работам (инвалиды, беременные женщины и т.д.), либо только при наличии медицинского заключения. В соответствии с ч. 6 ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом», – сказала она.

Кроме того, переработка возможна только с письменного согласия работника – это правило сохраняется.

Будут ли чаще проверять «проблемные» отрасли?

В инспекции корреспонденту siapress.ru не подтвердили введение усиленного контроля для отдельных сфер, где переработки традиционно распространены. Это означает, что специальных рейдов именно из-за новых норм не планируется. Однако жалобы работников по-прежнему остаются основанием для проверок.

Оплата переработок: что делать, если не заплатили?

Один из самых чувствительных вопросов – деньги. В трудовой инспекции подчеркивают: все сверхурочные часы подлежат оплате, независимо от того, превышен ли прежний лимит в 120 часов.

«В трудовом законодательстве отсутствует ограничение на оплату сверхурочной работы, превышающей 120 часов в год, и, как следствие, работодатель обязан оплатить все отработанные часы сверхурочной работы, включая часы, отработанные сверх установленного годового норматива (120 часов в год)», – сообщила Ионкина.

Оплата остается прежней: первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном. По желанию работника переработку могут компенсировать дополнительным временем отдыха.

Но что делать в том случае, если работодатель не доплатил? Здесь у работника есть несколько вариантов действий: обратиться в Инспекцию труда, Прокуратуру, судебные органы с обращением (исковым заявлением) о восстановлении его трудовых прав.

На что стоит обратить внимание в трудовом договоре уже сейчас?

ВРИО руководителя Трудовой инспекции в Югре советует работникам внимательно читать документы, которые они подписывают. В трудовом договоре обязательно должны быть указаны:

  • место работы – а если сотрудник принят в филиал или другое обособленное подразделение в другой местности, то с указанием его адреса;
  • трудовая функция – должность, профессия или специальность с указанием квалификации и конкретного вида работ. Если с должностью связаны льготы, компенсации или ограничения, их наименование должно соответствовать профстандартам;
  • дата начала работы, а при срочном договоре – также срок его действия и причина заключения;
  • условия оплаты труда – размер оклада или тарифной ставки, а также все доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;
  • режим рабочего времени и отдыха, если он отличается от общих правил, действующих у работодателя;
  • гарантии и компенсации за работу во вредных или опасных условиях – с указанием характеристик условий труда;
  • характер работы, если он носит разъездной, подвижной или иной особый формат;
  • условия труда на рабочем месте;
  • обязательное социальное страхование работника;
  • иные условия, предусмотренные трудовым законодательством.

нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:03, просмотров: 214, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

