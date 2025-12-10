16+
Правительство разрешит россиянам работать сверхурочно не 120, а 240 часов в год

​Норму сверхурочной работы для россиян планируют увеличить в два раза

Правительство разрешит россиянам работать сверхурочно не 120, а 240 часов в год
Фото Freepik

В правительстве одобрили инициативу об увеличении допустимой годовой нормы сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Соответствующие поправки согласованы Минфином, Минтрудом, Минздравом и рядом других ведомств, пишут «Московские новости».

Изменения предполагают, что работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам до четырёх дополнительных часов в день в течение всей рабочей недели, при условии соблюдения годового лимита. Сейчас такая нагрузка допускается не более чем два дня подряд: если работник задержался на три часа в один день, на следующий он может отработать сверхурочно только час.

Повышенные нормы переработки не будут распространяться на все категории работников. Для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, а также занятых во вредных условиях труда первой и второй степени, увеличение сверхурочной нагрузки станет возможным только при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний.

Тем, кто работает во вредных условиях третьей и четвёртой степени, где есть риск серьёзных последствий для здоровья и утраты трудоспособности, увеличение сверхурочных часов не допустят. Аналогичный запрет сохранится для сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

Корректируется и порядок оплаты переработок. Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Законопроект закрепляет, что все часы сверх нынешнего годового лимита (с 120 до 240) также должны оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться дополнительным временем отдыха. При этом тариф может быть выше, если это предусмотрено коллективным договором, отраслевым соглашением или трудовым договором.

Отдельно оговаривается порядок учёта сверхурочной работы при ненормированном графике. При стандартной 40-часовой рабочей неделе месячная норма составляет 168 часов. Если сотрудник фактически отработал, к примеру, 200 часов, разница в 32 часа должна быть учтена как сверхурочная работа — с соответствующей оплатой или предоставлением времени для отдыха.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:09, просмотров: 366, комментариев: 0
