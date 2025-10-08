Профильные классы, школы искусств и технокружки помогают школьникам Сургутского района сделать первые шаги к будущей профессии

Развитие дополнительного образования стало одним из приоритетов Сургутского района. В школах открываются профильные классы и технокружки, в поселениях строятся культурные центры, а электронные сертификаты делают обучение бесплатным. Разбираемся, как дополнительное образование помогает детям сделать первые шаги в будущее.

Профильные классы: от математики до нефтяного дела

В школах Сургутского района активно развивается система профильного обучения, которая помогает подросткам осознанно выбирать будущее направление карьеры. Как рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой, в новом учебном году перечень профильных классов значительно расширился − они работают уже в семи школах района.

«Во втором корпусе Белоярской СОШ №3 открылись математические классы для пяти- и семиклассников – был удовлетворен запрос самих учеников и родителей. На параллели десятых классов создан второй в Сургутском районе «Сириус-класс» с углубленным изучением физики и математики. Также ученики нового корпуса третьей школы Белого Яра при содействии Сургутского госуниверситета теперь знакомятся с медицинской информатикой – в рамках работы медицинского класса. В СОШ №1, 2 с углубленным изучением отдельных предметов и №5, а также лянторских №4, 5, 7 в этом году открылись бизнес-классы. В последней появился нефть-класс, где постигают азы профессии будущие нефтяники», − поделился он.

Всего в профильных классах района − от педагогических и медицинских до технологических и инженерных − сегодня обучается более 1 300 старшеклассников. Кроме того, школьники Белого Яра продолжают осваивать психолого-педагогическое и информационно-технологическое направления, а в сотрудничестве с Сургутским политехническим колледжем старшеклассники пробуют себя в рабочих специальностях.

Профориентационная работа начинается с младших классов: в школах района открыты математические кружки для учеников 3-5 классов, где дети вместе с родителями занимаются исследовательской работой.

«Лаборатории будущего»: как школьники Сургутского района осваивают технологии

В Сургутском районе также расширяется сеть технологических кружков естественно-научного и технического профиля. С начала 2025 года они заработали в большинстве школ муниципалитета − всего открыто 59 площадок. На их оснащение направили более 30 миллионов рублей из окружного бюджета, отмечают в пресс-службе администрации.

В 13 школах района и Центре детского творчества созданы профильные кружки по подготовке к Национальной технологической олимпиаде (НТО). Здесь дети конструируют квадрокоптеры, знакомятся с искусственным интеллектом, изучают принципы геномного редактирования и пробуют вырастить растения в автоматических фермах. Такой опыт становится первым шагом к участию в олимпиадах, конкурсах и поступлению в ведущие вузы страны.

«Сегодня у нас 30 кружков естественно-научной направленности и 29 технической. Общий охват − 2 600 детей. В прошлом году ребята активно участвовали в олимпиадах НТО, а в этом мы надеемся получить ещё больший результат», − заявила заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района Елена Суровцова.

Оборудование для кружков закупается по заявкам педагогов: каждая школа получает именно то, что нужно для ее программы. В кабинеты поступают цифровые микроскопы, химические лаборатории, наборы для изучения связи и звука, а также конструкторы беспилотников.

Особое внимание уделено отдаленным поселениям. Там, где нет стационарных лабораторий, работает Мобильный технопарк − передвижной комплекс, который каждый месяц приезжает в разные населенные пункты. Он превращает обычные классы в настоящие «лаборатории будущего»: ребята осваивают VR-тренажеры для управления дронами, программируют роботов, совершают виртуальные космические путешествия и примеряют на себя профессии будущего.

Победители и призеры школьного трека НТО, включенных в проект приказа Минобрнауки России, смогут получить льготы при поступлении в вузы − вплоть до 100 баллов ЕГЭ или зачисления без экзаменов.

В новом сезоне соревнования НТО пройдут в трех возрастных категориях: NTO Junior (5-7 классы), старший школьный трек (8-11 классы) и студенческий. Регистрация продлится до 13 октября для младшей категории и до 4 ноября для старшей и студенческой. Олимпиада проводится под эгидой Минобрнауки России совместно с президентской платформой «Россия − страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Искусство на профессиональном уровне: Сургутский район расширяет возможности для юных талантов

С 1 сентября дети из Русскинской и Угута получили возможность учиться искусству на профессиональном уровне. В местных школах открылись новые классы, где по 25 учеников осваивают музыку и фольклор. В Русскинской ребята учатся играть на гуслях и аккордеоне, а в Угуте изучают теорию музыки и традиционные жанры народного искусства.

«Всего в муниципалитете действует шесть школ искусств и пять филиалов. Здесь учатся петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, театральному и декоративно-прикладному искусству, живописи 2776 ребят. Из них 2054 по предпрофессиональным программам, 771 − по общеразвивающим и 11 − по адаптированным», – сообщил в соцсетях глава Андрей Трубецкой.

Открытие новых классов позволило нам дать детям из удаленных поселений возможность получить качественное образование в сфере искусств, отметил начальник управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон.

«До этого творческая деятельность в населенных пунктах присутствовала, но заниматься именно искусством, с получением соответствующего документа гособразца, у детей не было возможности. Мы начали с наиболее востребованных направлений и в дальнейшем, при наличии интереса и спроса, рассмотрим возможность открытия полноценных школ искусств», − заверил начальник управления культуры.

Только в Белоярской детской школе искусств, одной из крупнейших в районе, обучается около 900 детей. Почти пятая часть выпускников 2024-2025 учебного года поступила в профильные вузы и колледжи, включая Сургутский музыкальный колледж и Колледж русской культуры им. А. С. Знаменского. Ученики школ района ежегодно участвуют в сотнях конкурсов − от муниципального до международного уровня.

Развитие сети школ искусств − часть реализации национального проекта «Семья», направленного на создание современных условий для занятий музыкой, хореографией, живописью и театральным искусством.

«Мы ощущаем потребность в специалистах по народному исполнительству, духовым, скрипичным и фортепианным направлениям, вокалистах. Это общая ситуация для региона, − пояснил Сергей Тирон. − Чтобы привлечь педагогов в отдаленные населенные пункты, мы компенсируем им расходы на жилье в размере до 20 тысяч рублей в течение семи лет. Поддерживаем молодых специалистов, проводим методические форумы и конкурсы исполнительского мастерства, сотрудничаем со школой «Новые имена», чтобы наши дети могли учиться у лучших профессионалов».

По словам Тирона, в отрасли дополнительного образования и культуры района работает более 220 специалистов, а в школах искусств обучается около 2 800 детей. Наиболее востребованы направления художественного и хореографического искусства, которые привлекают большую часть учеников.

Муниципалитет ежегодно инвестирует около 20 миллионов рублей в развитие материально-технической базы учреждений культуры, подчеркнул глава управления. Средства направляются на обновление зрительных залов, музыкальных инструментов, цифрового оборудования и капитальный ремонт объектов. В этом году, например, завершается капитальный ремонт Русскинского музея, на который выделено 40 миллионов рублей.

Новый культурный центр в Солнечном: современная площадка для творчества

В поселке Солнечный Сургутского района завершилось строительство нового культурно-досугового центра. Объект уже ввели в эксплуатацию, открытие запланировано на декабрь этого года. Здание расположено на улице Зои Космодемьянской и станет новым центром притяжения для жителей − здесь будут проходить концерты, спектакли, выставки и занятия в творческих коллективах.

Одноэтажное здание площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров включает зрительный, концертный и хореографический залы со сценой, а также помещения для кружков. В новом центре разместятся 18 клубных формирований, которые ранее занимали помещения местного спорткомплекса: вокальные, хореографические, театральные и другие творческие объединения.

Видео взято из соцсетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Сейчас специалисты завершают закупку мебели, звукового и светового оборудования, балетных станков, зеркал и экранов. На оснащение КДЦ направлено около 70 миллионов рублей − эти средства позволят обеспечить учреждение всем необходимым для работы.

«Всего на сегодняшний день в Солнечном действует 19 кружков и студий разных направлений. В новом здании они продолжат свою деятельность, но благодаря современной материально-технической базе смогут развиваться и открывать новые направления. Такого уровня оборудования в поселке раньше просто не было. Мы установим уличные экраны, свет, звук, мебель, компьютеры, все программы для полноценной работы», − добавил Сергей Тирон.

По архитектурно-планировочным решениям объект схож с культурно-досуговым центром в Барсово, однако здание в Солнечном значительно просторнее. В нем предусмотрены комфортные условия для зрителей и участников коллективов, а также технические возможности для проведения мероприятий окружного и муниципального уровня.

«Благодаря вводу таких объектов и сотрудничеству с недропользователями мы получаем современные культурные площадки. Очень важно, что теперь сами дети и молодежь смогут определять, какие направления им ближе. Их обратная связь помогает нам развивать культуру района в нужном направлении», − резюмировал чиновник.

Допобразование по сертификату: бесплатные возможности для школьников района

В Сургутском районе стараются сделать систему дополнительного образования максимально доступной для детей из всех поселений. Сегодня в муниципалитете по сертификатам дополнительного образования работает свыше сотни секций и кружков. Этот электронный документ открывает детям возможность бесплатно заниматься любимыми направлениями − спортом, искусством, наукой или технологиями − до четырех часов в неделю.

Сертификат действует весь учебный год. Родители могут активировать его самостоятельно через районный Центр детского творчества в Белом Яре или обратившись в школу.

Система сертификатов дополнительного образования успешно работает в Сургутском районе с 2017 года. За это время она доказала свою эффективность и помогла тысячам семей сэкономить средства: все расходы на обучение детей по сертификату покрываются из окружного бюджета.