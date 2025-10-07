В Солнечном завершена стройка нового культурно-досугового центра

В поселке Солнечный Сургутского района введён в эксплуатацию новый культурно-досуговый центр. Здание расположено на улице Зои Космодемьянской и станет современной площадкой для занятий творчеством и проведения культурных мероприятий.

Одноэтажное здание площадью более 1,3 тысячи квадратных метров включает зрительный, концертный и хореографический залы со сценой, а также помещения для кружков. Здесь разместятся 18 клубов, которые ранее работали в здании местного спорткомплекса — вокальные, хореографические, театральные и другие коллективы.

Сейчас ведётся закупка мебели, звукового и светового оборудования, балетных станков, зеркал и экранов. Торжественное открытие центра запланировано на декабрь этого года. Специалисты уже формируют расписание занятий и готовят первые мероприятия.

Как уточняют в окружном департаменте строительства, при возведении объекта использовались архитектурно-планировочные решения, аналогичные КДЦ в Барсово. У зданий идентичные фасады, однако центр в Солнечном имеет большую площадь.