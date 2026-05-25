Банк России назвал инфляцию в Югре самой низкой среди регионов России

Годовая инфляция в Югре в апреле замедлилась до 3,6% после 3,9% в марте. Это самый низкий показатель среди регионов России, сообщает ЦБ РФ.

В апреле в округе снизились цены на молоко, кефир, сметану, творог и сыр. В Банке России объяснили это увеличением производства молока в целом по стране, из-за чего снизилась себестоимость молочных продуктов.

Также в Югре подешевели яйца. Основной причиной стало сокращение спроса после весенних праздников. При этом сахар, наоборот, вырос в цене. В ЦБ РФ отметили, что это сезонное явление: после осеннего сбора и переработки сахарной свеклы весной производство сокращается. Однако сахар в регионе остается дешевле, чем год назад.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с мартом выросли умеренно. Подорожали бытовая химия, парфюмерия, косметика и медицинские товары из-за роста затрат на производство и логистику. Компьютеры стали дороже из-за дефицита компонентов для электроники на мировом рынке.

В то же время благодаря укреплению рубля и постепенному снижению спроса подешевели телевизоры и смартфоны. В условиях высоких ставок жители реже брали кредиты на товары длительного пользования. Из-за укрепления рубля также снизились цены на турпутевки почти во все страны.

«Банк России длительное время поддерживал высокие ставки в экономике, это помогло снизить потребительский спрос и замедлить инфляцию. Кроме того, высокая ключевая ставка способствовала большей стабильности курса рубля. Регулятор постепенно снижает ставку, но так, чтобы инфляция оставалась под контролем», — прокомментировала экономист Отделения Банка России по Тюменской области Ирина Безгодова.

Ранее Югра вошла в топ-3 регионов России по замедлению инфляции — по итогам декабря она составила 4,2% по сравнению с 5,2% в ноябре.