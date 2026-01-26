Инфляция в Югре существенно замедлилось — ЦБ РФ

Годовая инфляция в Югре в декабре замедлилась до 4,2% после 5,2% в ноябре. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов России. В декабре по сравнению с ноябрем в округе подорожали продукты и непродовольственные товары, при этом услуги подешевели, сообщает Центробанк.

Среди продуктов заметнее всего выросли цены на огурцы — из-за увеличения затрат на отопление и обслуживание теплиц. Подорожали также картофель, свекла, лук, морковь и яйца: это связывают с ростом спроса в преддверии новогодних праздников и увеличением расходов на хранение овощей. Одновременно продолжил дешеветь сахар, что объясняется хорошим урожаем сахарной свеклы и высокими складскими запасами.

Выросли цены на компьютеры, телевизоры и бытовую технику. Причиной называют увеличение спроса: жители региона, получив годовые премии, традиционно активнее покупают подарки и товары длительного пользования. На фоне завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах продолжили снижаться цены на бензин.

В декабре заметно подешевели путевки за границу, в том числе в Турцию и Египет. Это связывают с укреплением рубля и сезонным снижением спроса.

«Мы видим, что высокая ключевая ставка работает — инфляция замедляется. Чтобы этот процесс продолжался, общий спрос в экономике должен расти более сдержанно. Для этого необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки по кредитам и депозитам», — прокомментировала управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В тройку регионов с наиболее низкой инфляцией также вошли Москва и Чукотский автономный округ.