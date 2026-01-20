16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,7586   EUR  90,1611  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре запланировали строительство полигонов ТКО до 2029 года

До 2029 года полигоны ТКО появятся в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и других муниципалитетах

​В Югре запланировали строительство полигонов ТКО до 2029 года
Фото: pixabay

В Югре планируют построить новые межмуниципальные полигоны для размещения твердых коммунальных отходов. Этот вопрос звучал на заседании межведомственной рабочей группы по обращению с отходами, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«В рамках дорожной карты в Югре до конца 2029 года будет реализован ряд проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов ТКО в Нягани и Октябрьском районе, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нижневартовске, Мегионе и Нижневартовском районе, Сургуте, Когалыме и Сургутском районе, – говорится в соцсетях главы. – Выполнение обязательств по строительству межмуниципальных полигонов – это вклад в экологическую безопасность жителей нашего региона. Такую задачу ставит перед Правительством Югры национальный проект «Экологическое благополучие».

Кроме того, на этом заседании обсудили изменения в федеральное законодательство. Согласно поправкам в закон «Об отходах производства и потребления», полигоны, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие всей необходимой документации, смогут принимать ТКО до 1 января 2028 года.

В Югре к таким объектам относятся три полигона – в Когалыме, Нягани и поселке Кедровый. Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетами включить их в официальный перечень объектов размещения ТКО.

Напоминаем, с начала 2026 года в ХМАО изменились тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Новые суммы жители региона увидят в квитанциях за январь, которые придут в начале февраля.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:00, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. За новогодние выходные через аэропорт Сургута прошли больше 85 тысяч пассажиров 788
  2. ​Сургутяне могут набрать святую воду в Крещение в девяти храмах города 655
  3. «Единая Россия» определилась со своей «ведущей» пятеркой кандидатов на выборах в Госдуму 604
  4. С начала года российские банки заблокировали миллионы карт и счетов — все из-за новых правил против мошенников 596
  5. В Югре пересчитали тарифы на вывоз мусора: какие суммы увидят сургутяне в квитанциях 577
  6. Общественники попросили МВД лишать прав водителей, на чьих машинах стоят ксеноновые фары 569
  7. Центральный банк повышает ставку не для того, чтобы «сбить» цены на конкретные товары 568
  8. Российские застройщики в 2025 году заработали исторически рекордную прибыль — больше 5,5 триллионов 546
  9. ​В Югре выросли детские и семейные пособия 540
  10. В Югре молодая девушка нашла лазейку в работе маркетплейса и присвоила заказов на 400 тысяч рублей 536
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4054
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3008
  3. ​Годовалого ребенка окунули в прорубь в Сургуте. Медики предупредили о рисках и напомнили о правилах безопасного закаливания 2233
  4. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 2091
  5. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 1969
  6. Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин 1959
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 1933
  8. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 1922
  9. ​Комика Александра Гудкова привлекли к ответственности за клип «Я – узкий» 1803
  10. ​Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза 1783
  1. ​Без души, но в чартах 11134
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8868
  3. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6923
  4. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6002
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5959
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5903
  7. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5653
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5583
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5218
  10. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5212

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика