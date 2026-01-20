До 2029 года полигоны ТКО появятся в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и других муниципалитетах

В Югре планируют построить новые межмуниципальные полигоны для размещения твердых коммунальных отходов. Этот вопрос звучал на заседании межведомственной рабочей группы по обращению с отходами, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«В рамках дорожной карты в Югре до конца 2029 года будет реализован ряд проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов ТКО в Нягани и Октябрьском районе, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нижневартовске, Мегионе и Нижневартовском районе, Сургуте, Когалыме и Сургутском районе, – говорится в соцсетях главы. – Выполнение обязательств по строительству межмуниципальных полигонов – это вклад в экологическую безопасность жителей нашего региона. Такую задачу ставит перед Правительством Югры национальный проект «Экологическое благополучие».

Кроме того, на этом заседании обсудили изменения в федеральное законодательство. Согласно поправкам в закон «Об отходах производства и потребления», полигоны, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие всей необходимой документации, смогут принимать ТКО до 1 января 2028 года.

В Югре к таким объектам относятся три полигона – в Когалыме, Нягани и поселке Кедровый. Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетами включить их в официальный перечень объектов размещения ТКО.

Напоминаем, с начала 2026 года в ХМАО изменились тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Новые суммы жители региона увидят в квитанциях за январь, которые придут в начале февраля.