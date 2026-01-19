В Югре изменились тарифы на вывоз мусора с 2026 года

С начала 2026 года в ХМАО изменились тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Новые суммы жители региона увидят в квитанциях за январь, которые придут в начале февраля. Об этом siapress.ru сообщили в АО «Югра-Экология».

«Распоряжением Правительства РФ от 25.11.2025 N 3413-р на 2026 год утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: с 01.01.2026 – 1,7 %; с 01.10.2026 – 10,7%», – передал регоператор.

Для Сургута и Сургутского района, которые относятся к северной зоне, установлен тариф 997,84 рубля за кубический метр отходов. Он будет действовать с 1 января по 30 сентября 2026 года. С 1 октября тариф вырастет до 1 104,61 рубля.

В северную зону также входят Когалым, Лангепас, Мегион, Покачи, Нижневартовский и Березовский районы – для них действуют такие же расценки.

В южной зоне Югры (Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть-Ях, Югорск и ряд районов) тариф составит:

1010,75 рубля – с 1 января по 30 сентября,

1118,90 рубля – с 1 октября по 31 декабря.

Отдельный тариф установлен для Урая:

783,56 рубля – до 30 сентября,

867,40 рубля – с октября.

«Плата за услугу «обращение с ТКО» складывается из тарифа, который утверждает Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры - это экономически обоснованная стоимость кубического метра отходов и норматива накопления ТКО, устанавливаемого Департаментом Промышленности ХМАО-Югры – это количество кубических метров отхода, образуемого одним человеком в год, – говорится в сообщении. – Тариф умножаем на норматив, делим на 12 месяцев, получаем плату. К примеру, в Ханты-Мансийске житель многоквартирного дома платит 184,46р».

В стоимость услуги входит вывоз, обработка и размещение отходов на полигоне в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. Рассчитать свою ежемесячную плату югорчане могут самостоятельно – на сайте регионального оператора с помощью онлайн-калькулятора.