Средняя стоимость аренды в Югре составила около 30 тысяч рублей в месяц

В Югре усилился интерес к долгосрочной аренде квартир. В июле 2025 года спрос на съемное жилье в регионе вырос на 13% по сравнению с июнем. Это выше, чем в среднем по стране, где рост составил 10%, рассказали в «Авито Недвижимость».

Сильнее всего в ХМАО подскочил интерес к трехкомнатным квартирам – на 44%. Также увеличился спрос на студии (+34%), «двушки» (+11%) и «однушки» (+7%).

«В ХМАО за тот же период снизилась стоимость однокомнатных квартир (-7%). За месяц средние цены на долгосрочную аренду квартир по России в целом не изменились. По прогнозам аналитиков, текущие арендные ставки на фоне традиционного повышения спроса в пиковый сезон могут вырасти в пределах 10%», – добавили аналитики.

В ХМАО средняя стоимость аренды квартиры составила 30 тыс. рублей.

Как меняются цены, кто сегодня чаще всего снимает квартиры, и повлияло ли снижение ключевой ставки на поведение арендаторов – рассказала в интервью руководитель отдела аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник.