​«Дефицитными станут квартиры с хорошим ремонтом и в развитых районах города, что приведет к небольшому росту их стоимости»

Эксперт компании «Этажи» рассказала о ситуации в сфере найма жилья в Сургуте

Фото спикера

Рынок аренды жилья в Сургуте остается стабильным, но не без сезонных колебаний. Как меняются цены, кто сегодня чаще всего снимает квартиры, и повлияло ли снижение ключевой ставки на поведение арендаторов – рассказывает руководитель отдела аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник.

− Как в целом сейчас выглядит средняя стоимость аренды жилья в Сургуте? Насколько выросли или снизились цены по сравнению с этим же периодом прошлого года?

− Средняя стоимость аренды в Сургуте сейчас следующая: студии − от 20 до 30 тысяч рублей (как с учетом ЖКХ, так и «все включено»). Однокомнатные квартиры – от 25 до 40 тысяч рублей, двухкомнатные – от 28 до 60 тысяч плюс коммунальные платежи. Трехкомнатные квартиры начинаются от 32 тысяч рублей и доходят до 120 тысяч, четырехкомнатные − от 40 до 70 тысяч плюс ЖКХ. Загородные дома и дачи стоят от 30-32 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Безусловно, есть исключения: в элитных ЖК можно встретить и однокомнатные квартиры по цене 50-60 тысяч рублей.

Если сравнивать с прошлым годом, то цены на квартиры среднего сегмента практически не изменились: например, однокомнатная квартира на улице Ленина в 2024 году сдавалась за 35 тысяч рублей плюс коммуналка и сейчас стоит столько же. Но более бюджетные варианты – студии и небольшие «однушки», которые раньше сдавались за 20-23 тысячи, – в среднем подорожали примерно на 10%.

− Какие факторы в настоящее время влияют на изменение арендных ставок?

− Август традиционно является пиковым месяцем для аренды: в город приезжает большое количество студентов. В этом году предложение жилья на рынке изначально было выше обычного − из-за высоких ипотечных ставок многие квартиры не продавались, а ушли в аренду. Но с началом студенческого сезона «товарная полка» постепенно вымывается.

К концу августа нас ждет вторая волна спроса − от студентов, поступивших на коммерцию, а также от тех, кто не успел снять жилье заранее. Осенью подтянутся арендаторы из числа юридических лиц и спортсменов, приезжающих на соревнования. В результате наиболее востребованное жилье в развитых районах города подорожает.

В то же время крупногабаритные квартиры сейчас востребованы меньше, так как юридические лица пока не проявляют активности. Поэтому их собственникам стоит рассматривать варианты краткосрочной аренды (сроком до одного-два месяца)или сдачи «по комнатам».

− Наблюдаете ли вы рост аренды квартир из-за внутренней миграции?

− Да, Сургут − город миграционный. У нас одновременно фиксируется как большой приток, так и значительный отток населения. В этом году многие собственники, уезжая в другие регионы, предпочли не продавать квартиры, а сдавать их в аренду. Причины разные: невозможность выгодно продать из-за высоких ипотечных ставок или желание сохранить жилье на случай возвращения. Это, безусловно, увеличивает предложение на рынке.

− Как снижение ключевой ставки Банком России отразилось на рынке аренды?

− Практика показывает, что рынок аренды почти не реагирует на небольшие изменения ключевой ставки. По крайней мере, в разрезе одного-двух месяцев мы никаких заметных изменений не видим.

− Как, по вашему мнению, будет развиваться рынок аренды в ближайшие 6-12 месяцев?

− В ближайшее время дефицитными станут квартиры с хорошим ремонтом и в развитых районах города, что приведет к небольшому росту их стоимости. При этом рынок в целом стабилен и из года в год демонстрирует положительную динамику по всей России.

Есть и сезонные особенности: декабрь, январь, май и июнь − самые «несезонные» месяцы, когда аренда обходится дешевле, а выбор больше.

По данным «Вордстата», до июля 2025 года спрос на аренду по Сургуту был ниже, чем годом ранее. Но с июля началась положительная динамика, и сейчас рынок оживился. В целом недвижимость остается одной из самых устойчивых «валют» в экономике.


Сегодня в 15:41, просмотров: 209, комментариев: 0
