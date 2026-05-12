Акция «Бессмертный полк в небе» пройдет в Сургуте сегодня в 11:30

Сегодня, 12 мая, над Сургутом пройдет акция «Бессмертный полк в небе». Полет ориентировочно пройдет в 11:30, рассказали представители пилотажной группы «Барсы».

Накануне пилоты уже выполнили полет над Ханты-Мансийском, несмотря на сильную метель, шквальный ветер и плохую видимость.

«Этот вылет мы запомним надолго. Сложнейшие погодные условия испытывали летчики на прочность каждую минуту: снег, шквальный ветер, низкая видимость, холод, при котором в любой момент могло возникнуть обледенение. Небо сегодня было совсем не приветливым. Каждый маневр требовал предельной концентрации, точности и полного доверия друг к другу. В такие моменты особенно понимаешь, что авиация ‒ это не просто техника и мастерство. Это характер. Это выдержка. Это команда. Но даже в такой сложной обстановке мы выполнили задачу и провели акцию «Бессмертный полк» в небе. Это был непростой, но очень важный полет ‒ в память о тех, кто подарил нам мирное небо», ‒ говорится в соцсетях «Барсов».

Ранее полеты несколько раз переносили из-за непогоды. В Югре в эти дни наблюдались метель, сильный ветер и ограничения движения на трассах.