Пилотажная группа «Барсы» все-таки провела полет ко Дню Победы

Пилотажная группа «Барсы» все-таки смогла подняться в небо над Югрой после нескольких переносов из-за непогоды. Акцию «Бессмертный полк в небе», посвященную Дню Победы, провели 11 мая несмотря на сильный ветер и метель.

Утром пилоты сообщили, что начали подготовку к вылету.

«Несмотря на капризы погоды, техника проходит все необходимые проверки, а пилоты готовы к вылету. Каждый запуск двигателя – это не просто подготовка самолета. Это уважение к памяти героев, которые подарили нам мирное небо», – написали представители группы в соцсетях.

Позже «Барсы» сообщили, что провели разведку погоды и приняли решение запускаться: «Сделали разведку погоды. Запускаемся!»

Напомним, ранее полеты уже дважды переносили из-за сильного ветра, метели и плохой видимости. Из-за непогоды в Югре перекрывали трассы, а в Сургуте школьников перевели на дистанционное обучение.