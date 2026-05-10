Власти Сургута открыли прием заявок на поддержку предпринимателей

В Сургуте с 5 мая стартовал прием заявок на новые меры поддержки для предпринимателей. Власти города начали принимать документы на предоставление субсидий для бизнеса, в том числе для представителей креативных индустрий. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации города Екатерина Борисова.

Речь идет об авансовой финансовой поддержке – максимальный размер субсидии для одного предпринимателя составляет один миллион рублей. Чаще всего бизнес планирует направлять эти средства на покупку оборудования.

«Формат авансирования затрат позволяет поддерживать уже хорошо реализуемые проекты. Предприниматель в некотором смысле лишается всех рисков: если он выигрывает грант, то может направить деньги на развитие проекта», – пояснила Борисова.

Прием заявок продлится месяц, а фактическое предоставление средств ожидается к концу июля.

Кроме того, с 12 мая в Сургуте стартует еще одна программа поддержки – для предпринимателей из социально значимых сфер. Поддержку смогут получить производственные компании, проекты в сфере туризма и IT-бизнес.

Ранее заместитель главы Сургута Артем Кириленко сообщал, что в 2026 году власти решили ускорить выдачу субсидий и грантов для бизнеса. В прошлом году на эти цели направили около 70 миллионов рублей, в том числе за счет окружного финансирования.

По словам Екатерины Борисовой, в 2025 году различными мерами поддержки воспользовались почти 300 сургутских предпринимателей.