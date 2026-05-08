Власти Сургута решили ускорить поддержку бизнеса

Бизнес Сургута в 2026 году сможет получить субсидии и гранты раньше обычного. Прием заявлений власти планируют открыть уже в ближайшие дни. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы города Артем Кириленко.

«С учетом продолжающейся непростой ситуации в экономике прием заявлений на получение субсидий и грантов мы планируем провести гораздо раньше. Если традиционно это было во втором полугодии, а гранты ‒ ближе к октябрю-ноябрю, то в этом году это начнется уже в ближайшие дни. Планируем к середине третьего квартала довести всю поддержку до бизнеса, чтобы предпринимателям было проще работать», – пояснил Кириленко.

В прошлом году на поддержку бизнеса направили около 70 миллионов рублей, в том числе за счет окружного финансирования. В 2026 году средства округа будут распределяться через фонд «Мой бизнес», а город продолжит предоставлять поддержку из местного бюджета.

Как отметил Артем Кириленко, эффективность таких мер постепенно растет: «Если раньше на рубль выданной поддержки возвращалось 1,6 рубля налогов, то сейчас уже порядка 1,8 рубля».