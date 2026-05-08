Власти Сургута рассказали, что происходит с местными предпринимателями, самозанятыми и господдержкой

Несмотря на изменения в налоговом законодательстве, рост издержек и кадровые проблемы, малый и средний бизнес Сургута продолжает расти. В городе сохраняется стабильное число предпринимателей, запускаются новые меры поддержки, а власти делают ставку не только на субсидии, но и на обучение бизнеса работе в новых условиях. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.

Предпринимателей в Сургуте меньше не становится

По словам Екатерины Борисовой, серьезного сокращения числа предпринимателей в Сургуте сейчас не наблюдается, несмотря на непростую ситуацию в экономике.

«Начиная с пандемийного периода и по настоящий день динамика сектора малого и среднего предпринимательства не просто стабильная, но и позитивная», – отметила она.

Сейчас в Сургуте насчитывается около 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Эта цифра сохраняется из года в год: часть компаний закрывается, но одновременно появляются новые предприниматели.

Ранее похожие данные озвучивал и заместитель главы Сургута Артем Кириленко. По его словам, если учитывать организации, ИП и самозанятых, то в городе сегодня работает более 21 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом число самозанятых за год выросло почти на треть – до 57 835 человек.

Как пояснила Борисова, бизнес действительно сталкивается с последствиями изменений федерального законодательства и вынужден пересматривать привычные модели работы. Особенно это касается налоговой нагрузки.

При этом, по данным администрации, обороты предпринимателей и налоговые поступления продолжают расти.

Выдача новых субсидий

Одной из главных тем разговора стала финансовая поддержка бизнеса. С 5 мая в Сургуте стартовал прием заявок на новую форму авансовой поддержки для предпринимателей из сферы креативных индустрий. Максимальный размер субсидии составляет один миллион рублей.

По словам представителя мэрии, чаще всего предприниматели планируют направлять деньги на покупку оборудования.

«Формат авансирования затрат позволяет поддерживать уже хорошо реализуемые проекты. Предприниматель в некотором смысле лишается всех рисков: если он выигрывает грант, то может направить деньги на развитие проекта», – объяснила Екатерина Борисова.

Прием заявок продлится месяц, а фактическое предоставление средств ожидается к концу июля.

С 12 мая стартует еще одна программа поддержки

Кроме креативных индустрий, поддержку смогут получить предприниматели из социально значимых сфер. Прием заявок по этой программе стартует 12 мая.

Речь идет прежде всего о производственных компаниях, проектах в сфере туризма, а также IT-бизнесе.

В этом году власти увеличили максимальный размер субсидии – с 700 тысяч до одного миллиона рублей.

Как отметила спикер, поддержка предусматривает компенсацию затрат на оборудование, аренду, сертификацию и часть текущих расходов: «Мы надеемся, что производственным компаниям эта поддержка будет очень кстати».

Субсидии – это инвестиции, а не расходы

В администрации подчеркивают: финансовая поддержка бизнеса показывает высокую эффективность.

По словам Борисовой, в предыдущие годы на каждый рубль субсидии предприниматели возвращали в бюджет 1,6-1,8 рубля в виде налогов. Похожие оценки эффективности поддержки приводил и заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Всего в прошлом году поддержку в Сургуте получили почти 300 предпринимателей, включая девять проектов из сферы креативных индустрий.

Бизнесу все сложнее находить сотрудников

Еще одной серьезной проблемой для сургутских предпринимателей остается кадровый дефицит. Особенно остро нехватка сотрудников ощущается в производстве, сфере общественного питания и высокотехнологичных направлениях, уточнила Екатерина Борисова.

«Не секрет, что различные направления деятельности, особенно производство и высокоточные сферы, требуют высококвалифицированных кадров. Производственные компании часто взаимодействуют с вузами и буквально растят специалистов под себя – когда нужны сотрудники для работы со сложными станками и технологичными процессами», – указала она.

Сложности возникают и в более привычных сферах. Например, предприятия общественного питания сталкиваются с нехваткой даже рядовых сотрудников.

При этом, как подчеркнула спикер, сегодня сотрудников уже недостаточно удерживать только зарплатой.«Любая мотивация работника сегодня – это не только финансовое вознаграждение, но и понятные, легальные трудовые отношения, а также стремление человека к развитию и достойному труду»

По ее словам, задачи бизнеса в работе с персоналом сильно зависят от размера компании. Если стартапам важно привлекать новых специалистов для роста, то крупным предприятиям приходится думать уже о сохранении коллектива, зарплатной стабильности и удержании сотрудников на фоне высокой конкуренции за кадры.

В Сургуте готовят большой бизнес-форум

Одной из главных площадок для предпринимателей в этом году станет Сургутский бизнес-форум, который пройдет 19 мая.

Основной темой мероприятия станет кооперация бизнеса и совместный поиск решений в условиях меняющейся экономики.

На форум пригласят федеральных экспертов, которые расскажут предпринимателям о стратегиях развития, работе с командой, кадровых вопросах и продвижении бизнеса через СМИ.

«Ценность такого форума – возможность прямой коммуникации с экспертом и получения конкретных прикладных рекомендаций», – отметила Борисова.

Кроме образовательной программы, на площадке форума будут работать представители налоговой службы, фондов поддержки бизнеса, технопарка и администрации города.