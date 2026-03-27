В Думе Сургута обсудили проблему самостроев и передали вопрос новому созыву

В Сургуте в реестре самовольных построек числится 100 объектов. Об этом стало известно на заседании комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«В 2025 году было выявлено десять самовольных объектов. Пять из них уже снесены. Еще 26 построек подлежат сносу или приведению в соответствие с требованиями – по ним приняты соответствующие судебные решения», ‒ озвучил заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

Часть работы по этим объектам продолжится в 2026 году. В частности, уже запланирован снос трех построек, по остальным 23 продолжаются процедуры по исполнению решений судов в добровольном порядке.

Показательный случай, который, по сути, иллюстрирует ситуацию с самовольным строительством, привели прямо на заседании. Один из дачников пожаловался на соседа – мол, тот нарушил отступы от границы участка при строительстве дома. Однако, когда специалисты выехали на место и провели замеры, выяснилось, что с теми же нарушениями построен и дом самого заявителя. В итоге проверка обернулась сразу для двух участков.

В ходе заседания председатель комитета Михаил Бехтин предложили не ослаблять внимание к этому вопросу и продолжить системную работу по выявлению и устранению самовольных построек. Контроль над вопросом передали новому, восьмому созыву Думы города.

Напомним, весной 2024 года в Сургуте насчитывалось 66 объектов самовольного строительства.